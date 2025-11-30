روہت شرما نے شاہد آفریدی کا آل ٹائم ریکارڈ توڑ دیا

روہت شرما نے شاہد آفریدی کا آل ٹائم ریکارڈ توڑ دیا
بھارت کےسابق کپتان اور اوپنر بلے باز روہت شرما نے ون ڈے کرکٹ میں ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا، وہ ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ کی تاریخ کے سب سے زیادہ چھکے لگانے والے کھلاڑی بن گئے۔
بھارت کے تجربہ کار ٹاپ آرڈر بلے باز روہت شرما نے پاکستان کے سابق کپتان شاہد آفریدی کا ایک دہائی پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ انہوں نے ون ڈے کرکٹ میں 352 چھکے لگا کر سابق پاکستانی بلے باز شاہد آفریدی کے 351 چھکوں کا طویل عرصے سے قائم ورلڈ ریکارڈ توڑ کر اپنے نام کرلیا۔
38 سالہ روہت نے یہ سنگ میل جنوبی افریقا کے خلاف 3 میچوں کی ہوم سیریز کے پہلے ون ڈے میں حاصل کیا، رانچی میں کھیلے جانے والے سیریز کے پہلے ون ڈے میچ میں 57 رنز کی اننگز کھیلی، جس میں 3 چھکے بھی شامل تھے۔
روہت شرما نے اپنی اننگز میں 5 چوکوں کے ساتھ ساتھ 3 چھکے بھی لگائے اور اس کے ساتھ ہی ون ڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ اپنے نام کرلیا۔
روہت شرما کے ون ڈے انٹرنیشنل میں چھکوں کی تعداد 352 ہوگئی ہے جو کہ انہوں نے 269 اننگز میں لگائے ہیں۔ان سے قبل یہ ریکارڈ 2015 میں ون ڈے کرکٹ سے ریٹائر ہونے والے پاکستانی بولنگ آل راؤنڈر شاہد آفریدی کے پاس تھا، جنہوں نے 369 اننگز میں 351 چھکے لگائے تھے۔
ویسٹ انڈیز کے کرس گیل ون ڈے کرکٹ میں 294 اننگز میں 331 چھکوں کے ساتھ سب سے زیادہ چھکے لگانے والوں میں تیسرے نمبر ہیں، سنتھ جے سوریا 433 اننگز میں 270 چھکوں کے ساتھ چوتھے اور مہیندرا سنگھ دھونی 297 اننگز میں 229 چھکوں کے ساتھ پانچویں نمبر پر موجود ہیں۔
تینوں فارمیٹس میں بھی روہت شرما سرفہرست
ون ڈے کے ساتھ ٹیسٹ اور ٹی 20 انٹرنیشنل کے مجموعی چھکوں کی بات کی جائے تو اس فہرست میں روہت شرما پہلے سے ہی نمبر ون پوزیشن پر موجود ہیں۔
38 سالہ روہت شرما نے انٹرنیشنل کرکٹ میں مجموعی طور پر 645 چھکے لگائے ہیں۔ اس فہرست میں روہت شرما کے بعد کرس گیل موجود ہیں جنہوں نے 553 چھکے لگائے ہیں۔ یہاں پر شاہد آفریدی 476 چھکوں کے ساتھ تیسری پوزیشن پر براجمان ہیں۔