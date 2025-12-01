کراچی: کھلے مین ہول میں گرنے والے کمسن بچے کی لاش 15 گھنٹے بعد دادا کے حوالے

بچے کی لاش جائے وقوعہ سے تقریباً آدھا کلو میٹر دور نالے سے ملی ہے، ریسکیو حکام
کراچی میں اتوار کی شب گلشن اقبال نیپا پل کے قریب کھلے مین ہول میں گرنے والے تین سالہ بچے کی لاش نکال لی گئی ہے۔ ریسکیو اداروں نے 15 گھنٹے بعد لاش بچے کے دادا کے حوالے کردی۔


ریسکیو اداروں کے مطابق بچے کی لاش جائے وقوعہ سے نصف کلو میٹر کے فاصلے سے 15 گھنٹے بعد مل گئی۔ تین سالہ ابراہیم کی لاش کو اسکے دادا کے حوالے کردیا گیا ہے۔


واقعہ اتوار کی رات 11 بجے کے قریب پیش آیا تھا جس کے بعد ریسکیو اہلکاروں نے بچے کی تلاش شروع کی تاہم وہ ناکام رہے۔ اس دوران شہریوں کی جانب سے انتظامیہ کی غفلت اور ریسکیو کے عمل میں تاخیر پر شدید احتجاج بھی کیا گیا۔

ابراہیم نامی بچہ اتوار کی شب والدین کے ساتھ ایک ڈیپارٹمنٹل اسٹور آیا تھا جہاں وہ والدین سے اچانک ہاتھ چھڑا کر بھاگا اور لگ بھگ ساڑھے گیارہ بجے قریب کھلے مین ہول میں جاگرا۔ اہلِ خانہ اور علاقہ مکین گھنٹوں تک تلاش کرتے رہے لیکن معصوم ابراہیم کا کوئی پتا نہ چل سکا۔

بچے کے دادا کے مطابق انہوں نے رات بھر تمام متعلقہ اداروں کو فون کیے، سب نے کال تو اٹھائی مگر مسئلہ سن کر فون بند کر دیا۔

انہوں نے دعویٰ کیا کہ میئر کراچی کا فون بھی بند تھا اور کسی نے بھی فوری طور پر امداد شروع نہیں کی۔

دادا کا کہنا تھا کہ اگر رات ہی میں تلاش کا کام شروع کردیا جاتا تو شاید معاملہ مختلف ہوتا۔

دوسری جانب، وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔


تین سالہ ابراہیم گھر کا اکلوتا بچہ تھا اور ماں غم سے نڈھال حالت میں ہر کسی سے فریاد کرتی رہی: ”اللہ کے واسطے میرے بچے کو بچالو۔“

گزشتہ رات کی اس دل خراش واقعے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ہے جس میں بچے کی ماں کی آہ و بکا دیکھ کر ہر آنکھ اشکبار ہوگئی۔

’یہ حادثہ نہیں غفلت کی وجہ سے ہوا قتل ہے‘: گٹر میں گرنے والے بچے کی ہلاکت پر سندھ حکومت تنقید کی زد میں

میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے واقعے کو ”برساتی نالے کا کیس“ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایمبولینس اور مشینری نہ دینے کے معاملے کی بھی تحقیقات جاری ہیں۔

وہ استعفے سے متعلق سوال پر برہم ہوگئے اور کہا کہ کچھ لوگ اس حادثے پر سیاست کر رہے ہیں۔


انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایک سال میں 88 ہزار گٹروں کے ڈھکن لگائے گئے ہیں، اور جہاں کوتاہی ثابت ہوئی وہاں کارروائی ہوگی۔

امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے بھی شہر کی تباہ حال صورتحال پر شدید تنقید کی۔

انہوں نے کہا کہ کراچی کا انفرااسٹرکچر تباہ ہوچکا ہے، بچے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں، لیکن شہر کا کوئی والی وارث نہیں۔

انہوں نے سندھ حکومت پر الزام لگایا کہ وہ شہر میں قبضوں کے سوا کچھ نہیں کر رہی۔

حافظ نعیم نے بی آر ٹی منصوبہ ختم کرنے اور یونیورسٹی روڈ کو ترجیحی بنیادوں پر بحال کرنے کا مطالبہ کردیا۔

اعدادوشمار کے مطابق رواں سال کراچی میں کھلے مین ہولز اور نالوں میں گر کر کم از کم 20 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔

