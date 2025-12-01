گرفتار افغان دہشت گرد کے اعترافی بیان میں ہوشربا اِنکشافات
پاکستان میں افغان شہریوں کی جانب سے دہشت گردی پھیلانے کا منظم نیٹ ورک بےنقاب ہوگیا ہے۔ پنجاب کے علاقے تلہ گنگ سے افغان دہشت گرد کو گرفتار کر لیا گیا جس کا اعترافی بیان بھی سامنے آگیا ہے۔
اعترافی بیان میں گرفتار دہشت گرد نے اپنا نام قاسم عرف حسن اور والدکا نام لال خان بتایا ہے۔
گرفتار دہشت گرد نے بتایا کہ وہ افغانستان کے شہر گردیز ولایت کا رہنے والا ہے، جو دس سال قبل افغانستان سے لکی مروت پاکستان آیا تھا۔
افغان دہشت گرد نے بتایا کہ ہم یہاں پلے بڑھے، رزق کمایا اور لوگوں سے بہت پیار ملا۔ اعترافی بیان میں قاسم نے بتایا کہ سرہ درگہ میں میری سال 2025 میں طالبان کمانڈر ارمانی کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ارمانی نے مجھے جہادکی طرف دعوت دی اور میں شامل ہوگیا۔
افغان دہشت گرد نے کہا کہ پہلی دفعہ میں نے تنظیم میں 20 دن گزارے، کمانڈر ارمانی نے مجھے فدائی کرنے کا کہا اور مجھ سے تاجوڑی میں فوجی قلعہ کی ریکی کرائی لیکن موقع نہ ملنے پر فوجی قلعہ پر فدائی حملہ نہیں کرسکے
ہمارا مسئلہ افغان عوام کے ساتھ نہیں، طالبان رجیم کے ساتھ ہے: ڈی جی آئی ایس پی آر
قاسم عرف حسن نے بتایا کہ کچھ عرصے بعد کمانڈر ارمانی کے مشورے پر تنظیم میں واپس چلا گیا اور انہوں نے مجھے نئے لوگ تلاش کرنےکے لیے کہا۔
گرفتار افغان دہشت گرد کنے اعترافی بیان میں مزید بتایا کہ میں نے 5 بندے کمانڈر ارمانی کے حوالے کیے اور فی بندہ 10ہزار روپے ملے۔
بعدازاں ستمبر میں کمانڈر ارمانی کے مشورے پرپنجاب چلا گیا جس کا مقصد لڑکے تلاش کرنا اور تنظیم میں شامل کرنا تھا۔ پنجاب میں کچھ دن گزارنے کے بعد مجھے پولیس نے گرفتار کرلیا۔