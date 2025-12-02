کراچی: ملیر کالا بورڈ میں ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق

واقعے کے بعد ٹرک ڈرائیورموقع سے فرارہو گیا۔
shahzaib-hussain شاہزیب حسین
شائع 02 دسمبر 2025 06:28pm
پاکستان

کراچی میں ملیر کے علاقے کالا بورڈ کے قریب افسوس ناک ٹریفک حادثہ پیش آیا جہاں تیز رفتار ڈمپر ٹرک نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا۔

ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت نجیب اللہ کے نام سے ہوئی ہے۔

عینی شاہدین کے مطابق، ٹرک کی رفتار تیز تھی اور ٹکر لگنے کے فوراً بعد ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر موقع سے فرار ہوگیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ٹرک کے ڈرائیور کی تلاش جاری ہے۔

پولیس حادثے سے متعلق مزید تفتیش کر رہی ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ڈرائیور کی شناخت کی جا سکے۔

جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔

Road Accident

Karachi Heavy Traffic Accidents

Police investigation

Najibullah

Motorcyclist Killed

Truck Collision

Malir Kala Board

