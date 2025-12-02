کراچی: ملیر کالا بورڈ میں ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق
واقعے کے بعد ٹرک ڈرائیورموقع سے فرارہو گیا۔
کراچی میں ملیر کے علاقے کالا بورڈ کے قریب افسوس ناک ٹریفک حادثہ پیش آیا جہاں تیز رفتار ڈمپر ٹرک نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا۔
ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت نجیب اللہ کے نام سے ہوئی ہے۔
عینی شاہدین کے مطابق، ٹرک کی رفتار تیز تھی اور ٹکر لگنے کے فوراً بعد ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر موقع سے فرار ہوگیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ٹرک کے ڈرائیور کی تلاش جاری ہے۔
پولیس حادثے سے متعلق مزید تفتیش کر رہی ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ڈرائیور کی شناخت کی جا سکے۔
جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔
Road Accident
Karachi Heavy Traffic Accidents
Police investigation
Najibullah
Motorcyclist Killed
Truck Collision
Malir Kala Board
