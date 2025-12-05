سال 2025: ہالی ووڈ کی سب سے کامیاب فلمیں کونسی رہیں؟
آج کے دور میں جب ہمیں گھر بیٹھے اسٹریمنگ کے ذریعے فلمیں دیکھنا زیادہ آسان لگتا ہے، ہم اکثر انہیں اصل تجربہ سمجھنے کے بجائے پس منظر میں چلنے والی تفریح کے طور پر لیتے ہیں۔
مگر ہر سال کچھ ایسی فلمیں ہوتی ہیں جو ہمیں رُکنے پر مجبور کر دیتی ہیں، وہ ہمیں محظوظ کرتی ہیں، ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں اور ہماری توجہ اپنی طرف کر لیتی ہیں۔
2025 بھی اس سے استثنا نہیں تھا اور سال بھر میں ہالی ووڈ کی ایسی کئی فلمیں سامنے آئیں جنہوں نے ہمیں متاثر کیا۔ یہاں چند ایسی ہی یادگار فلموں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔
ون آف دیم ڈیز One of Them Days
کیکی پالمر اور ایس زی اے نے ون آف دیم ڈیز میں لاس اینجلس کی دو خواتین کا کردار ادا کیا ہے، جو صرف ایک دن میں اپنے کرائے کے پیسے اکٹھا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ خون بیچنے سے لے کر خیرات کے بکسوں میں سے کپڑے نکالنے تک، ان کی ایک دن کی مہم انتہائی مزاحیہ اور عجیب و غریب ہے۔ یہ فلم ایک ایسی ہنسی مذاق سے بھرپور کہانی ہے جو کسی نہ کسی طرح آپ کو آپ کی زندگی کے مسائل پر ہنسانے کا موقع دیتی ہے۔
کل دی جوکی kill the Jockey
ارجنٹائن کے فلمساز لوئس آرٹیگا کی کل دی جوکی میں ایک نشے میں دھت جوکی، ریمو کا کردار ہے، جو ایک حادثے کے بعد ایمنیشیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ ایک عورت کا روپ دھار کر ایک نئی زندگی کی تلاش میں نکلتا ہے۔ یہ فلم ایک تخلیقی اور بصری طور پر دلکش تجربہ ہے، جو مشہور فلم ساز بونیول اور المودوار کی یاد دلاتی ہے۔
دی ماسٹر مائنڈ The Mastermind
کلی ریچارڈٹ کی دی ماسٹر مائنڈ ایک نااہل آرٹ چور کے بارے میں ہے جو 1970 کی دہائی کے میساچوسٹس میں اپنی زندگی کے ناکام پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جوش او کونر کا کردار جے بی ایک آرٹ اسکول ڈراپ آؤٹ ہے جو قیمتی پینٹنگز چرا کر ایک نیا آغاز کرنا چاہتا ہے۔ یہ فلم ناکامی اور انسانی جذبات کے درمیان ایک خود غرضی بھرا توازن دکھاتی ہے۔
سنرز Sinners
مائیکل بی جارجن کی فلم سنرز میں وہ دو جڑواں بھائیوں کا کردار ادا کرتے ہیں، جو پہلی عالمی جنگ اور شکاگو کے بعد اپنے مسیسیپی ڈیلٹا کے شہر واپس آ کر ایک جیوک جوائنٹ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب تین سفید فام موسیقار ان کے دروازے پر آ پہنچتے ہیں، تو وہ ان کی آزادی کی جدوجہد میں ایک نیا موڑ لاتے ہیں۔ رائن کوگلر کی ہدایت کاری میں یہ فلم نسل، موسیقی، اور ماضی کے اثرات کو پُر کشش انداز میں بیان کرتی ہے۔
روف مین Roofman
چیننگ ٹیٹم اور کرسٹن ڈنسٹ کی روف مین ایک ماضی کی زندگی سے جڑی رومانوی کامیڈی ہے۔ ٹیٹم نے ایک پرانے چور کا کردار ادا کیا ہے، جو اپنی نئی زندگی میں محبت اور خاندان کو تلاش کرتا ہے۔ یہ فلم مردوں کے لیے اپنے احساسات اور اقدار کو دریافت کرنے کی ایک نرم اور دلگداز کوشش ہے، جو اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ کن لوگوں کو ہم حقیقت میں اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں۔
پیٹر ہجراز ڈے Peter Hujar’s Day
پیٹر ہجراز ڈے ایک خاموش اور دلکش فلم ہے جو 1974 کے ایک سرد دن کی کہانی بیان کرتی ہے، جب نیو یارک کی مصنفہ لنڈا روزنکرانٹز اپنے دوست، فوٹوگرافر پیٹر ہوجار سے اس کی گزشتہ دن کی تمام کہانیاں سنتی ہیں۔ یہ فلم ہوجار کے تخلیقی سفر کا ایک شاندار نمونہ ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ عظیم فنکار کس طرح معمولی زندگی سے بڑی تخلیقات نکال لیتے ہیں۔
سینٹیمنٹل ویلیوز Sentimental Value
جوآکیم ٹریئر کی سینٹیمنٹل ویلیوز خاندان کی محبت، موت اور جائداد کے گرد گھومتی ہے۔ فلم میں رینیٹ رینسوی اور اسٹیلن اسکارسگارڈ نے مرکزی کردار ادا کیا ہے، جو ایک خاندان کے افراد کی پیچیدہ زندگیوں کی عکاسی کرتی ہے۔ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے، تو ان کے والد کی خود غرضی اور بے پرواہی کو سامنے لایا جاتا ہے اور وہ گھر جو ہمیشہ خاندان کو جوڑے رکھتا ہے، ایک پیچیدہ داستان بن جاتا ہے۔
بلو مون Blue Moon
رچرڈ لنکلیٹر کی بلو مون ایک شاندار فلم ہے جو ہارٹ (ایتھن ہاک) کی زندگی پر مرکوز ہے، جو ایک عظیم ترین نغمہ نگار تھا۔ 1943 میں جب اس کا ساتھی رچرڈ راجرز اپنے نئے پارٹنر کے ساتھ کامیابی حاصل کرتا ہے، جو ہارٹ کو اپنی زندگی کے فیصلے اور تنہائی کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ فلم دل سے جذباتی، ذہنی طور پر متاثر کن اور بہت سی گہری باتوں کو چھونے والی ہے۔
این آفیسر اینڈ اے اسپائی An Officer and a Spy
رومن پولانسکی کی این آفیسر اینڈ اے اسپائی میں 1890 کی دہائی کے مشہور ڈریفس کیس کو پیش کیا گیا ہے۔ ژاں ڈیوجارڈن نے افسر مارے-جارجز پیکارٹ کا کردار ادا کیا ہے، جو ایک فوجی افسر ہے جو ایڈورڈ ڈریفس کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے۔ یہ فلم عدلیہ، انصاف اور سچائی کے اہم سوالات کو چھیڑتی ہے۔
نوویل ویگ Nouvelle Vague
رچرڈ لنکلیٹر کی نوویل ویگ ایک محبت بھری فلم ہے جو فرانسیسی نیو ویو سینما کی تاریخ کو سامنے لاتی ہے۔ 1960 کی پیرس میں، ژان لوک گوڈار کی تخلیق کی کہانی کو بیان کرتی ہے۔ فلم میں ژوئی ڈیچ نے جان سیبرگ اور گویلم ماربیک نے گوڈار کا کردار ادا کیا ہے، اور یہ ایک فنونِ لطیفہ کی محبت بھری داستان ہے جو سینما کی طاقت کو مناتی ہے۔
اگر آپ نے ان میں سے کوئی فلم نہیں دیکھی تو اب بھی وقت ہے، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔