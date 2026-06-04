رینا اور کرن کے بعد عامر خان گوری کو بیوی بنانے کے لیے تیار
بولی ووڈ کے مسٹر پرفیکشنسٹ اور معروف اداکارعامر خان 61 سال کی عمر میں ایک بار پھر اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے سرخیوں کا مرکز بن گئے ہیں۔ وہ باقاعدہ طور پر تیسری مرتبہ دلہا بننے کی تیاری کر رہے ہیں۔
بھارتی میڈیا رپورٹس اور خاندانی ذرائع کے مطابق عامر خان آئندہ ماہ 5 جولائی کو اپنی گرل فرینڈ گوری سپراٹ کے ساتھ تیسری شادی کرنے جا رہے ہیں۔
یہ شادی روایتی چمک دمک سے دور، انتہائی نجی اور سادگی سے منعقد ہوگی۔ اس موقع پر کسی بڑی اور شاندار تقریب کے بجائے کورٹ میرج یا عامر خان کی رہائش گاہ پر ہی شادی کے کاغذات پر دستخط کرکے اس رشتے کو باضابطہ اور قانونی نام دیا جائے گا، جس میں صرف دونوں خاندانوں کے قریبی افراد اور چند خاص دوست ہی شرکت کریں گے۔
رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ عامر خان اور گوری سپراٹ گزشتہ ایک سال سے زیادہ عرصے سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں اور ایک انتہائی خوشحال، پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔
واضح رہے کہ عامر خان نے گزشتہ سال ممبئی میں اپنی 60 ویں سالگرہ کی تقریب کے موقع پر میڈیا کے سامنے پہلی بار گوری سپراٹ کو باقاعدہ اپنی گرل فرینڈ کے طور پر متعارف کروایا تھا، جس کے بعد سے یہ جوڑا متعدد تقریبات میں اکٹھے نظر آ چکا ہے۔
عامر خان نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں بھی اس رشتے پر بات کرتے ہوئے اعتراف کیا تھا کہ وہ گوری کے ساتھ بہت خوش اور پرسکون ہیں اور اب جا کر انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی زندگی مکمل ہو گئی ہے۔
گوری سپراٹ کے ساتھ یہ عامر خان کی تیسری شادی ہوگی۔ ان کی سابقہ ازدواجی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو انہوں نے پہلی شادی 1986 میں رینا دتہ سے کی تھی جو 16 سال قائم رہنے کے بعد 2002 میں طلاق پر ختم ہوئی۔ پہلی شادی سے عامر خان کے دو بچے، بیٹا جنید خان اور بیٹی آئرا خان ہیں۔
اس کے بعد عامر خان نے 2005 میں مشہور ہدایت کارہ کرن راؤ سے دوسری شادی کی، لیکن یہ رشتہ بھی 2021 میں علیحدگی پر اختتام پذیر ہوا۔ کرن راؤ سے ان کا ایک بیٹا آزاد ہے اور طلاق کے باوجود دونوں مل کر اپنے بیٹے کی پرورش کر رہے ہیں۔
عامر خان کے بقول ان کی سابقہ بیویوں کے ساتھ بھی ان کا رشتہ بہت گہرا تھا لیکن وہ شادیاں مزید چل نہیں سکیں۔
اپنی نجی زندگی میں اس نئے اور خوشگوار اضافے کے ساتھ ساتھ عامر خان پیشہ ورانہ محاذ پر بھی متحرک ہیں۔ 2022 میں فلم ’لال سنگھ چڈھا‘ کے بعد انہوں نے گزشتہ سال فلم ’ستارے زمین پر‘ اور ’ہیپی پٹیل: خطرناک جاسوس‘ میں اپنے کرداروں سے اسکرین پر واپسی کی تھی۔