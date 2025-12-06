ٹک ٹاکر خاتون کے بال کاٹنے کا کیس، دو ملزمان کی ضمانت منظور
ٹک ٹاکر ایمان طاہر کے بال کاٹنے کے معاملے میں عدالت نے دونوں گرفتار ملزمان جلیل اور انیس کو ضمانت دے کر رہائی کا حکم دے دیا ہے۔
راولپنڈی کے تھانہ نصیر آباد میں ٹک ٹاکر خاتون کے بال کاٹنے کے معاملے میں گرفتار دو ملزمان انیس عرف درانی اور جلیل خان کی بعد از گرفتاری ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔
جوڈیشل مجسٹریٹ صوفیہ ملک نے دونوں ملزمان کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے انہیں 50، 50 ہزار روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا۔
ملزمان کو گزشتہ روز جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا تھا جبکہ مقدمہ 25 نومبر کو تھانہ نصیر آباد میں درج کیا گیا تھا۔
راولپنڈی: لڑکی کے بال کاٹنے میں ملوث افراد افغان باشندے ملوث نکلے، سنگین انکشافات
واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ملزمان کی گرفتاری عمل میں آئی تھی۔
پولیس کے مطابق دونوں افراد پر ٹک ٹاکر لڑکی کے بال زبردستی کاٹنے اور واقعے کی ویڈیو بنانے کا الزام ہے۔
واضح رہے کہ پولیس بال کاٹنے والے حقیقی ملزم کو ابھی تک گرفتار نہیں کر سکی ہے۔