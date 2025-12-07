𝐈𝐌𝐅 𝐄𝐱𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐁𝐨𝐚𝐫𝐝 𝐌𝐞𝐞𝐭𝐬 𝐭𝐨 𝐀𝐩𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞 $𝟏.𝟐𝐁 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐤𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧 | 2pm headlines
𝐈𝐌𝐅 𝐄𝐱𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐁𝐨𝐚𝐫𝐝 𝐌𝐞𝐞𝐭𝐬 𝐭𝐨 𝐀𝐩𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞 $𝟏.𝟐𝐁 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐤𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧 | 2pm headlines
مزید خبریں
🔴 LIVE:Mayor Karachi Murtaza Wahab media talk in Karachi - Aaj Pakistan News
🔴LIVE | Federal Law Minister Azam Nazir Tarar Speaks at Event | Pakistan News - Aaj News
Peshawar Chapli Kabab | Traditional Street Food | Culinary Delight Pakistan - Aaj Pakistan News
Lahore Chrysanthemum Exhibition | Annual Flower Show | PHA Floral Display - Aaj Pakistan News
Sindhi Culture Day | Traditional Dances & Rallies | Cultural Festivities - Aaj Pakistan News
Islamabad Sunday Markets | Rising Prices | Inflation Impact on Residents - Aaj Pakistan News
مقبول ترین