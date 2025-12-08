Indonesia President | Prabowo Subianto Islamabad Visit | Pakistan Diplomatic Reception - Aaj News

Indonesia President | Prabowo Subianto Islamabad Visit | Pakistan Diplomatic Reception - Aaj News
Published 08 Dec, 2025 05:00pm
ویڈیوز
Indonesia President | Prabowo Subianto Islamabad Visit | Pakistan Diplomatic Reception - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین