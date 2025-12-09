بلاول بھٹو کی مزید آئینی ترامیم کی مخالفت: ’ایک پارلیمنٹ سے 2 ترامیم کافی ہیں‘
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مزید آئینی ترامیم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک پارلیمنٹ سے دو آئینی ترامیم کافی ہیں، مزید کی گنجائش نہیں، آئین ایسی دستاویز نہیں کہ بار بار تبدیل کیا جائے۔
منگل کو گورنر ہاؤس لاہور میں چئیرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سینئر صحافیوں سے ملاقات کی، اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مزید صوبے بنانے سے پہلے پنجاب اسمبلی سے منظور قرار داد پر عمل کریں، سینیٹ کے کمیشن نے قرار دیا تھا کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنایا جائے، پہلے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے اتفاق رائے کریں پھر آگے چلیں۔
بلاول بھٹو نے کہا کہ پنجاب کی تقسیم کا سوچ بھی نہیں سکتا، پنجاب میں بلدیاتی نظام پرقانون بنایا گیا، سندھ میں ایسا کرتا تو بہت ردعمل آتا، لوگوں نے الٹا ٹانگ دینا تھا، آپ پنجاب میں زیادہ رہا کریں، انہیں پہلے ہی میرا پنجاب میں آنا ہضم نہیں ہوتا، میں تو کہتا ہوں یہ سندھ آیا کریں، میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ سندھ میں اپنا گورنر لگائیں، جو ابھی تک نہیں لگایا۔
چیئرمین پیپلز پارٹی کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب میں اتحادیوں کو بھی اسپیس لینی پڑتی ہے، پنجاب میں وزارتیں نہیں لیں گے۔
انہوں نے کہا کہ مزید صوبے بنانے سے پہلے جہاں نئے صوبے بنانے پر اتفاق رائے ہے وہ بنائیں، مفاہمت سیاست میں آگے بڑھنے کا بہترین طریقہ ہے، جھگڑے والے ماحول میں رہے تو معاملہ خراب رہے گا، ایک پارلیمنٹ سے دو آئینی ترامیم کافی ہیں، مزید کی گنجائش نہیں، آئین ایسی دستاویز نہیں کہ بار بار تبدیل کیا جائے۔
بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ذاتی اختلاف نہیں، ان کا طریقہ غلط ہے جو صوبہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے وہاں ان کی حکومت ناکام ہوچکی۔
صحافی نے سوال کیا کہ نوازشریف سے کوٹ لکھپت ملنے گئے تھے کیا اڈیالہ بھی جائیں گے؟ جس پر بلاول بھٹو نے جواب میں کہا کہ نوازشریف سے ملنے گیا تھا لیکن انہوں نے باہر نکلتے ہی ایک جلسے میں ہمارے پرحملہ کردیا، پیپلز پارٹی جب قدم بڑھانے کے لیے تیار ہوتی ہے تو پھر دوسری طرف حالات خراب ہوجاتے ہیں۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ان حالات میں وزیراعظم بننے کے سوال پر کانوں کو ہاتھ لگا دیے اور کہا کہ عوام ووٹ دیں گے تو ضرور بنوں گا۔
پنجاب میں گورنر کےاختیارات اور وسائل نہیں رہے لیکن گورنر سلیم حیدر اچھا کام کررہے ہیں، وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی اچھا کام کررہی ہیں۔