کپل شرما کی نئی فلم تنازع کا شکار ہوگئی، وجہ کیا ہے؟
بھارتی کامیڈین کپل شرما کی نئی فلم ”کس کس کو پیار کروں 2“ نے ریلیز ہوتے ہی صارفین کی رائے کو دو حصوں میں تقسیم کردیا ہے۔
بارہ دسمبر 2025 کو بھارتی سنیما گھروں میں ریلیز ہو نے والی یہ فلم 2015 کی ہٹ کامیڈی فلم کا سیکوئل ہے، جس میں کپل کا کردار موہن تین مختلف خواتین کے ساتھ الجھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر خاتون مختلف مذہب سے تعلق رکھتی ہے اور اس صورتحال میں کئی مزاحیہ اور الجھنوں والی صورتحال سامنے آتی ہیں۔
’باہوبلی‘ کے اینی میٹڈ ورژن کے مناظر ’کنگ فو پانڈا‘ کی نقل ہیں؟
فلم کی ریلیز کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف ردعمل سامنے آئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ”کپل شرما شو کا ایک اور ورژن“ ہے، جبکہ دوسروں نے یہ بھی کہا کہ ”کہانی زبردستی گھسی ہوئی ہے اور مذاق بھی پرانا ہےاور ڈائیلاگ بولتے ہوئے اداکار خود بھی شرمندہ نظر آتے ہیں۔“
ایک صارف نے کہا: ”کس کس کو پیار کروں 2 بہت ہی بیزار کردینے والی مووی ہے، صرف پرانی کہانی کو دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔“
دوسرے صارف نے کہا: ”یہ فلم پچھلی فلم جیسی ہی ہے، بس نام بدل کر سیکوئل بنا دیا ہے۔“
کچھ اور تبصرے بھی سامنے آئے جن میں لوگوں نے کہا کہ یہ فلم ایک ”ٹیکسٹ بک مثال ہے“ کہ کس طرح ایک اچھی فلم کو برباد کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور تبصرہ میں کہا گیا کہ یہ فلم ”مایوسی“ کا شکار ہے۔
بولی وڈ اداکار اکشے کھنہ اور کرشمہ کپور کی شادی کیوں نہ ہوسکی؟
ایک اور صارف اسد نے مختلف زاویہ پیش کرتے ہوئے اسے اچھی کامیڈی کہا ہے۔ ان کا کہنا ہے، اگرچہ کہانی پچھلی فلم کی طرح ہے، لیکن فلم آخرکار تفریح فراہم کرنے میں کامیاب رہتی ہے اور یہی سب سے اہم ہے۔ مرکزی اداکارائیں تریدھا چوہدری، عائشہ خان اور پارول گُلتی نے اپنا کردار اچھے سے نبھایا ہے۔ موسیقی بھی بہت اچھی ہے۔ مجموعی طور پر یہ ایک ہلکی پھلکی تفریحی فلم ہے جو ٹریلر میں دکھائے گئے وعدے کو پورا کرتی ہے۔
بقول ایک صارف کپل شرما کی فلم ”کس کس کو پیار کروں 2“ ایک دلچسپ اور مزاحیہ ملٹی کلچرل شادی کے انتشار میں مبتلا کردار کو پیش کرتی ہے۔ کپل شرما اس فلم میں اپنے روایتی انداز میں واپس آئے ہیں، یہ پوری فلم تفریح اور ہنسی سے بھری ہوئی ہے۔ کپل شرما شادی کے الجھاؤ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کی کامیڈی اور منجوت سنگھ کی شاندار پرفارمنس نے اس فلم کو مزید مزے دار بنا دیا ہے۔
کپل شرما فلم میں موہن کا کردار ادا کررہے ہیں ،جو اپنی محبت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ عجیب و غریب حالات پیدا ہونے کی وجہ سے وہ تین مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی خواتین میں پھنس جاتے ہیں۔ فلم میں کئی مزاحیہ سین بھی ہیں، مگر کچھ لوگوں نے اسے پرانا اور گھسیٹا پھسیٹا محسوس کیا۔
اس فلم کو انوکلمپ گوسوامی نے ڈائریکٹ کیا ہے اور پروڈکشن رتن جین اور گنیش جین نے کی ہے۔ اس میں حرا ورینہ، عائشہ خان، ترِیدھا چودھری اور منجوت سنگھ جیسے اداکار بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔