بھارت میں لیونل میسی کا تماشا بن گیا، بد نظمی پر کھلاڑی 10 منٹ میں روانہ

میسی گوٹ ٹور کے لیے بھارتی شہر کلکتہ کے اسٹیڈیم پہنچے تھے جس کے بعد اچانک بدانتظامی اور ہنگامی صورت حال پیدا ہو گئی
شائع 13 دسمبر 2025 12:36pm
کھیل

بھارت میں ارجنٹینا کے مقبول ترین فٹ بالر لیونل میسی کا تماشا بن گیا جب کلکتہ میں ان کی ایک اسٹیڈیم آمد کے موقع پر بدنظمی دیکھنے میں آئی جس کے بعد اسٹار کھلاڑی صرف دس منٹ بعد ہی روانہ ہوگئے۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق لیونل میسی اپنے گوٹ ٹور (Goat Tour) کے لیے بھارتی شہر کلکتہ پہنچے تاہم ویویکانند یووا نامی فٹ بال اسٹیڈیم میں بدانتظامی اور ہنگامی صورت حال پیدا ہو گئی۔

بھارت کی مقامی رپورٹس کے مطابق میسی کے مداحوں کی بڑی تعداد ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم پہنچی مگر مضبوط پروٹوکول اور سخت سیکیورٹی کے باعث وہ اچانک مشتعل ہوگئے جس کے بعد انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کردی۔

رپورٹس میں بتایا گیا کہ مایوس فینز نے پوسٹر ہورڈنگز توڑ ڈالیں، بوتلیں پھینکیں اور احتجاج شروع کر دیا اور پھر صورتحال تیزی سے بگڑ گئی، جس کے نتیجے میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔

رپورٹس کے مطابق بدنظمی پر اسٹار فٹبالر لیونل میسی اور دیگر مشہور شخصیات کو محض 10 منٹ کے اندر اندر اسٹیڈیم سے باہر نکال دیا گیا۔

کئی فینز جو گھنٹوں انتظار کے بعد لیونل میسی کو دیکھنے کی امید لگائے بیٹھے تھے، مایوس رہ گئے اور انہیں میسی کی صحیح طرح جھلک بھی نہیں دیکھنے ملی۔

اسٹیڈیم کے اندر کے ڈرامائی مناظر دیکھنے کو ملے جو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے۔ 2011 کے بعد میسی کا یہ پہلا بھارت کا دورہ ہے۔ اس سے قبل انہوں نے اسی اسٹیڈیم میں ارجنٹینا اور وینزویلا کے درمیان ایک دوستانہ میچ کھیلا تھا، جس میں ارجنٹینا نے ایک صفر سے فتح حاصل کی تھی۔

