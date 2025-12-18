بنگلہ دیشی رہنما کے بیان پر ڈھاکہ میں بھارتی ویزا ایپلی کیشن سینٹر بند
بھارت نے ڈھاکہ میں بنگلہ دیشی رہنماؤں کے بیانات کے بعدویزا ایپلی کیشن سینٹر بند کردیا ہے۔
بدھ کو ڈھاکہ کے علاقے جمنا فیوچر پارک میں واقع بھارتی ویزا خدمات کے دارالحکومتی مرکز ‘انڈین ویزا ایپلی کیشن سینٹر’ نے موجودہ سیکیورٹی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے دوپہر دو بجے اپنے آپریشنز معطل کر دیے۔
ویزا سینٹر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بدھ کو جن درخواست گزاروں کی اپائنٹمنٹس طے تھیں، انہیں کسی دوسری تاریخ پر دوبارہ شیڈول کیا جائے گا۔
اس سے قبل دن کے آغاز میں نئی دہلی میں وزارتِ خارجہ نے بھارت میں بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر ایم ریاض حمیداللہ کو طلب کیا اور بیانات پر بھارت کی شدید تشویش سے آگاہ کیا۔
وزارتِ خارجہ نے بتایا کہ ‘بنگلہ دیشی سفیر کی توجہ بعض انتہاپسند عناصر کی سرگرمیوں کی جانب مبذول کرائی گئی، جنہوں نے ڈھاکہ میں بھارتی مشن کے گرد سیکیورٹی صورتحال پیدا کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔’
پیر کو بنگلہ دیش کی نیشنل سٹیزن پارٹی (این سی پی) کے رہنما حسنات عبد اللہ نے بیان دیا تھا کہ اگر بنگلہ دیش غیر مستحکم ہوا تو ان کا ملک بھارت کے شمال مشرقی ریاستوں، جنہیں سیون سسٹرز کہا جاتا ہے، الگ کردے گا اور علیحدگی پسندوں کو پناہ فراہم کرے گا۔
عبد اللہ نے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ‘اگر بنگلہ دیش غیر مستحکم ہوا تو مزاحمت کی آگ سرحدوں کے پار پھیل جائے گی۔’
وزارتِ خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ ہم بنگلہ دیش کی عبوری حکومت سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے مطابق مشنز اور پوسٹس کی حفاظت کو یقینی بنائے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ بھارت نے بھارتی ہائی کمیشن کو لاحق سیکیورٹی خطرات پر سنگین تشویش کا اظہار کیا ہے۔
دوسری جانب، بنگلہ دیش نے ڈھاکہ میں بھارتی ہائی کمشنر کو بھی طلب کیا ہے، تاکہ ایک جاری مقدمے میں تعاون طلب کیا جا سکے اور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی فوری حوالگی کا مطالبہ ایک بار پھر دہرایا جا سکے۔
گزشتہ ماہ شیخ حسینہ کو انسانیت کے خلاف جرائم کے ایک مقدمے میں سزائے موت سنائی گئی تھی، جو گزشتہ سال ہونے والے ان فسادات سے متعلق ہے جن میں مبینہ طور پر 500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔