لاہور: 9 مئی گلبرگ گاڑی جلانے کے مقدمے کا ٹرائل مکمل، فیصلہ آج متوقع

مقدمے میں ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چوہدری اورعمر سرفراز چیمہ سمیت دیگر ملزمان نامزد
ریاض احمد
شائع 20 دسمبر 2025 12:21pm
پاکستان

لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں قائم انسداد دہشتگردی عدالت نے نو مئی کو گلبرگ میں گاڑیاں جلانے کے مقدمے کا ٹرائل مکمل کر لیا ہے۔ عدالت کی جانب سے آج مقدمے کا فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چوہدری اور عمر سرفراز چیمہ سمیت دیگر ملزمان نامزد ہیں۔

انسداد دہشتگردی عدالت لاہور کے جج ارشد جاوید نے کوٹ لکھپت جیل میں مقدمے کی سماعت مکمل۔ مقدمے میں ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 33 ملزمان کے حتمی بیانات قلمبند کیے گئے، جبکہ پراسکیوشن کے 41 گواہوں کے بیانات پر جرح بھی مکمل ہو چکی ہے۔

۔

عدالت نے دورانِ ٹرائل چار ملزمان کو اشتہاری قرار دیا ہے۔ مقدمے میں ملزمان پر نو مئی کو گلبرگ کے مختلف علاقوں میں گاڑیاں جلانے اور دیگر جرائم کے الزامات عائد تھے۔

انسداد دہشتگردی عدالت کی جانب سے آج فیصلے کے اعلان کی توقع ہے، جو اس مقدمے میں شامل تمام ملزمان کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوگا۔

