سردیوں میں وزن کم کرنے کے لیے سنگھاڑا کیوں مفید ہے؟
سردیوں کے موسم میں بازار مختلف موسمی پھل اور سبزیاں سے بھر جاتے ہیں، اور ان ہی میں سے ایک سنگھاڑا بھی ہے۔ یہ کرکرا اور ہلکا میٹھا پھل صرف ذائقے میں خوشگوار نہیں بلکہ غذائیت سے بھرپور بھی ہے، اور وزن کم کرنے کے خواہش مند افراد کے لیے بہترین انتخاب ثابت ہو سکتا ہے۔
سنگھاڑا جسے عام زبان میں واٹر چیسٹ نٹ بھی کہا جاتا ہے کیلوریز میں کم، فائبر میں زیادہ اور دیر تک بھوک مٹانے والا پھل ہے، جس سے وزن کم کرنے کے لیے مدد ملتی ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اسے گھر پر آسانی سے مختلف کھانوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔
سنگھاڑا کو اپنی خوراک میں شامل کرنے کے آسان طریقے
بھنا ہوا سنگھاڑا
سنگھاڑا کو اس کی اصل شکل میں بھون کر ہلکا سا نمک اور کالی مرچ چھڑکیں، یہ ایک کرکرا اورخوش ذائقہ اسنیک بن جاتا ہے جو دوپہر میں بھوک مٹانے کے لیے بہترین ہے۔
آپ چاہیں تو اسے لیموں کے رس یا چٹنی کے ساتھ بھی پیش کر سکتے ہیں تاکہ ذائقہ اور مزید بڑھ جائے۔ بھنے ہوئے سنگھاڑا میں فائبر زیادہ ہوتا ہے، جو دیر تک پیٹ بھرا رکھنے میں مدد دیتا ہے۔
سنگھاڑا آٹے کی روٹیاں
عام گندم کے آٹے کی جگہ سنگھاڑا کا آٹا استعمال کریں اور نرم، گلوٹین فری روٹیاں بنائیں۔ سبزیوں کے سالن کے ساتھ یہ وزن کے لیے بہترین انتخاب ہیں۔
سنگھاڑا آٹا ہلکا اور ہاضمے میں آسان ہوتا ہے، اس لیے یہ بچوں اور بزرگوں دونوں کے لیے محفوظ اور فائدہ مند ہے۔ آپ اسے سادہ سالن یا دال کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔
سنگھاڑا کی ٹِکی
سنگھاڑا آٹے کو ابلے ہوئے آلو اور مصالحوں کے ساتھ ملا کر ٹکی بنائیں۔ اسے ہلکے سے تیل میں فرائی کریں، باہر سے کرکرا اور اندر سے نرم، صحت مند اسنیک کے طور پر لطف اندوز ہوں۔
یہ صحت مند اسنیک بچوں کے لنچ باکس یا شام کے ہلکے کھانے کے لیے بہترین ہیں۔ چاہیں تو اس میں ہری سبزیاں یا ہلکی چٹنی بھی ملا کر غذائیت اور ذائقہ دونوں بڑھایا جا سکتا ہے۔
سبزیوں کے سالن میں سنگھاڑا
ابلا ہوا سنگھاڑا سالن میں ڈالیں تاکہ غذائیت میں اضافہ ہو۔ ہلکے ذائقے کی وجہ سے مصالحوں کے ساتھ آسانی سے گھل جاتا ہے۔ سبزیوں کے سالن میں سنگھاڑا ڈالنے سے پروٹین اور فائبر بھی بڑھتا ہے، جو وزن کم کرنے کے لیے مفید ہے۔
میٹھے میں استعمال
سنگھاڑا آٹے کو حلوا یا پین کیکس میں استعمال کریں۔ یہ میٹھا ہلکا، مزیدار اور ڈائٹ کے لیے مناسب رہتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس میں کم چینی یا قدرتی مٹھاس کے طور پر شہد ملا کر صحت مند میٹھا تیار کر سکتے ہیں۔
سنگھاڑا نہ صرف غذائیت سے بھرپور ہے بلکہ وزن کم کرنے میں بھی مددگار ہے۔ چاہے اسنیک کے طور پر کھائیں، سالن میں شامل کریں یا میٹھا بنائیں، یہ آپ کی خوراک میں آسانی سے فٹ ہو جاتا ہے۔