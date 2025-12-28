ثانیہ اشفاق نے عماد وسیم سے راہیں جدا ہونے پر خاموشی توڑ دی
پاکستانی کرکٹر عماد وسیم کی اہلیہ ثانیہ اشفاق نے ازدواجی تعلق ختم ہونے سے متعلق خبروں پر خاموشی توڑتے ہوئے کہا ہے کہ معاملات اس وقت تلخ ہوئے جب ایک تیسری شخصیت ہمارے درمیان آئی۔
اتوار کو سابق قومی کرکٹر عماد وسیم کی اہلیہ ثانیہ اشفاق نے شوہر سے تعلق پر بیان جاری کیا ہے۔ ثانیہ اشفاق نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ شیئر کی جس میں کہا کہ میرا گھر اجاڑا گیا، میرے بچے اپنے والد سے محروم ہوئے اور پانچ ماہ کے بچے کو اس کے والد نے اب تک نہیں تھاما۔
ثانیہ اشفاق نے کہا کہ شادی کے دوران کچھ مشکلات رہیں مگر تعلق پھر بھی قائم رہا اور انہوں نے بطوربیوی اورماں رشتے کو نبھانے کی پوری کوشش کی لیکن معاملات اس وقت بگڑے جب ایک تیسری شخصیت ان کی ازدواجی زندگی میں داخل ہوئی، جو عماد وسیم سے شادی کی خواہشمند تھی۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے بچوں کے مستقبل اور گھر کے وقار کی خاطر ذہنی اذیت اور تلخ رویہ برداشت کیا، بچوں کے مستقبل اور گھر کے وقار کی خاطر ذہنی اذیت اور تلخ رویہ برداشت کیا، جو مجھے خاموش رہنے کا کہہ رہے ہیں ، ان سے کہوں گی کہ انصاف ضرورہوگا، اس پورے معاملے میں ہر بات کا دستاویزی ثبوت موجود ہے۔
ثانیہ اشفاق کا کہنا تھا کہ دستاویزات منظرِ عام پر لانے سے روکنے کی دھمکیوں سے قانونی طور پر نمٹا جائے گا، وہ بدلے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اور بچوں کے حق میں سچ بول رہی ہیں اور ہر اس خاتون کی آواز بننا چاہتی ہیں جسے خاموش کرادیا جاتا ہے۔
واضح رہے کہ اس سے قبل پاکستان کرکٹ ٹیم کے مشہور سابق آل راؤنڈر عماد وسیم نے اپنی اہلیہ سے طویل عرصے سے اختلافات کا اعتراف کرتےہوئے طلاق دینے کا اعلان کردیا تھا۔ عماد وسیم نے کہا کہ طویل سوچ وبچار اور مسلسل اختلافات جو گزشتہ چند برسوں سے حل نہیں ہوسکے، کے بعد میں نے طلاق کے لیے کیس دائر کردیا ہے۔
واضح رہے کہ سابق کرکٹر عماد وسیم اور ثانیہ اشفاق کی شادی 2019 میں ہوئی تھی اور اب دونوں کے تین بچے بھی ہیں۔