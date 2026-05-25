آیی پی ایل میں بھارتی اسٹار بولر بمراہ نے ناپسندیدہ ریکارڈ اپنے نام کرلیا
بھارت کے معروف فاسٹ بولر جسپریت بمراہ کے لیے آئی پی ایل 2026 کا سیزن کافی مشکل ثابت ہوا ہے، جہاں انہوں نے ایک ایسا ریکارڈ اپنے نام کرلیا جو کسی بھی بولر کے لیے پسندیدہ نہیں مانا جاتا۔
آئی پی ایل 2026 کے سیزن میں ان کی کارکردگی توقعات کے برعکس رہی اور وہ مسلسل مشکلات کا شکار نظر آئے۔
وہ ٹورنامنٹ کی تاریخ میں کم از کم 40 اوورز کرانے والے بولرز کی فہرست میں شامل ہیں، لیکن اس بار انہیں ہروکٹ کے لیے 100 سے زیادہ رنز دینے پڑے۔
اس پورے ٹورنامنٹ میں ممبئی انڈینز کی نمائندگی کرتے ہوئے جسپریت بمراہ نے 13 میچ کھیلے اور ان میچوں کے دوران انہوں نے مخالف ٹیموں کے خلاف 294 رنز دیے، جبکہ ان کے رنز دینے کی اوسط رفتار بھی پچھلے سالوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ رہی۔
ان 13 میچوں میں وہ مجموعی طور پر صرف 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو سکے اور کسی بھی ایک میچ میں وہ ایک سے زیادہ وکٹ حاصل نہیں کر پائے۔ وکٹیں نہ ملنے کی اس کم رفتاری کی وجہ سے ان کی بولنگ کی اوسط اور اوورز کی کارکردگی کا گراف تکنیکی بنیادوں پر کافی منفرد سطح پر چلا گیا ہے۔
کھیل کے ماہرین کے مطابق اس خراب ریکارڈ کے پیچھے ایک خاص وجہ یہ بھی رہی کہ ممبئی انڈینز کے دوسرے بولرز نے میچوں میں کافی زیادہ رنز دیے، جس کی وجہ سے مخالف ٹیم کے بلے بازوں نے جسپریت بمراہ کے خلاف کوئی بڑا خطرہ مول لینے کے بجائے بہت احتیاط سے کھیلنے کی حکمت عملی اپنائی۔
بلے بازوں نے ان کے اوورز میں رنز بنانے کی زیادہ کوشش نہیں کی بلکہ صرف اپنا دفاع کیا، جس کی وجہ سے بمراہ کو وکٹیں حاصل کرنے کے مواقع نہیں مل سکے۔ اگرچہ ان کے نام یہ غیر معمولی ریکارڈ درج ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بیشتر میچوں میں رنز کی رفتار کو روکنے اور بلے بازوں کو دباؤ میں رکھنے میں کامیاب رہے۔