اسرائیل کا غزہ میں 36 امدادی اداروں کو کام بند کرنے کا حکم

اسرائیلی شرائط پوری نہ کیں تو امدادی سرگرمیاں روک دی جائیں گی
ویب ڈیسک
شائع 31 دسمبر 2025 10:09am
دنیا

اسرائیل نے جنگ سے متاثرہ غزہ میں امدادی سرگرمیاں انجام دینے والے 36 بین الاقوامی اداروں کو وارننگ جاری کر دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جب تک وہ نئے قوانین کے تحت عائد شرائط پوری نہیں کریں گے، انہیں علاقے میں کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

اسرائیلی حکام کے مطابق غزہ میں کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیمیں (این جی اوز) نئے قواعد کی تعمیل کیے بغیر اپنی سرگرمیاں جاری نہیں رکھ سکتیں۔

ان اداروں میں ڈاکٹرز وِد آؤٹ بارڈرز، نارویجن ریفیوجی کونسل، کیئر انٹرنیشنل، انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی، آکسفیم اور کیریٹس جیسے بڑے خیراتی ادارے بھی شامل ہیں، جو غزہ میں متاثرہ اور بھوک کے شکار شہریوں کو امداد فراہم کر رہے ہیں۔

اسرائیل کے نئے قوانین کے تحت ان اداروں کو فنڈنگ کے ذرائع، ملازمین کے ڈیٹا اور دیگر تفصیلی معلومات فراہم کرنا لازم قرار دیا گیا ہے۔

حکام کا کہنا ہے کہ شرائط پوری نہ کرنے کی صورت میں ان تنظیموں کو غزہ میں امدادی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

Israel

supply made conditional

food crisis in Gaza

aid agencies

