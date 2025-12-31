راحت فتح علی خان کی بیٹی کا ولیمہ، فوٹو شوٹ وائرل
عالمی شہرت یافتہ پاکستانی گلوکار راحت فتح علی خان کی صاحبزادی ماہین خان کا ولیمہ فوٹو شوٹ وائرل ہوگیا۔
ماہین خان حال ہی میں رشتۂ ازدواج میں منسلک ہوئیں۔ شادی کی تقریبات لاہور میں نہایت نجی مگر پُروقار انداز میں منعقد کی گئیں، جن میں قریبی رشتہ داروں اور دوست احباب نے شرکت کی۔
خاندانی ذرائع کے مطابق ماہین خان کی شادی قریبی رشتہ دار کے صاحبزادے سے ہوئی ہے۔
شادی کے بعد منعقد ہونے والی ولیمہ کی تقریب خاص طور پر توجہ کا مرکز بنی، جہاں ماہین خان کے دلکش انداز نے سوشل میڈیا صارفین کو متاثر کیا۔
ولیمہ کے موقع پر دلہن نے اسٹیل گرے رنگ کا نفیس لہنگا پہنا، جس پر باریک سیکوئن ورک کیا گیا تھا، جبکہ ہلکی کڑھائی والا نیٹ دوپٹہ ان کے لباس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔
ان کا ہاف ٹائیڈ ہیئر اسٹائل اور سادہ مگر شاندار جیولری مجموعی لک کو متوازن اور دلکش بنا رہی تھی۔ دولہا نے بھی ڈارک گرے سوٹ پہن کر دلہن کے ساتھ ہم رنگ انداز اپنایا۔
ولیمہ کی تصاویر اور فوٹو شوٹ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوئے، جہاں مداحوں کی بڑی تعداد نے ماہین خان کے انداز، وقار اور سادگی کو سراہا۔
لیکن اس خوشی بھرے موقع پر آن لائن تنقید بھی سامنے آئی۔ سوشل میڈیا صارفین میں سے بعض نے ماہین کے مایوں اور نکاح کی تقریب میں پہنے گئے لباس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
تنقید کرنے والوں کا مؤقف تھا کہ دلہن نے مقامی روایات کے بجائے بیرونِ ملک کے ڈیزائنر کا لباس منتخب کیا، جسے کچھ حلقوں نے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ یہ آراء اگرچہ محدود تھیں، لیکن موضوع سوشل میڈیا پر خاصا زیرِ بحث رہا۔
اس معاملے پر ماہین خان نے بھی ردعمل دیا اور واضح کیا کہ لباس کا انتخاب ان کا ذاتی فیصلہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی زندگی کا ایک اہم موقع ہوتا ہے اور ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کے مطابق انتخاب کرے۔ ان کے اس مؤقف کو کئی صارفین نے سراہا اور ان کی حمایت میں آواز بلند کی۔
مجموعی طور پر ماہین خان کی شادی نہ صرف ایک خاندانی خوشی کا موقع بنی بلکہ سوشل میڈیا پر فیشن، ذاتی آزادی اور روایات جیسے موضوعات پر گفتگو کا سبب بھی بنی۔
ولیمہ کی تصاویر مختلف پلیٹ فارمز پر گردش کر رہی ہیں اور مداح دلہن کے پُر وقار انداز کی تعریف کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔