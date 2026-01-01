’اسٹرینجر تھنگز‘ کے فائنل ایپی سوڈ کے دوران نیٹ فلکس کریش، فینز ناراض
نیٹ فلکس کو دنیا بھر میں ’اسٹرینجر تھنگز‘ سیزن 5 کے آخری قسط کے آغاز کے وقت عارضی طور پر سروس میں خلل کا سامنا کرنا پڑا۔
یہ صورت حال 31 دسمبر 2025 کی شام کوپیش آئی جب مداح اس کی فائنل قسط دیکھنے کے لیے تیار تھے۔
’اسٹرینجر تھنگز‘ ایک امریکی سائنس فکشن اور ہارر سیریز ہے جو 1980 کی دہائی کے چھوٹے شہر ہاکنز، انڈیانا کی کہانی بیان کرتی ہے۔
یہ شو ان بچوں اور نوجوانوں کرداروں کے گرد گھومتا ہے جو غائب ہونے والے لوگوں، مافوق الفطرت مخلوقات اور دنیا کے اپ سائیڈ ڈاؤن کے رازوں سے نبردآزما ہوتے ہیں۔ اس سیریز کی مقبولیت کی وجہ اس کی پراثر کہانی، سنسنی اور دوستی و فیملی کے موضوعات ہیں۔
مداحوں نے جب آخری قسط چلانے کی کوشش کی تو انہیں ایک ایرر میسج نظر آیا جس میں کہا گیا، ”کچھ غلط ہو گیا ہے“ اور ہوم پیج پر دستیاب دیگر مواد دیکھنے کی تجویز دی گئی۔ چند منٹوں کے لیے یہ مسئلہ برقرار رہا اور اکثر صارفین ریفریش کرنے کے بعد ہی قسط دیکھ پائے۔
نیٹ فلکس کو ’اسٹرینجر تھنگز‘ کی وجہ سے تکنیکی مشکلات کا سامنا سیزن 5 میں دوسری بارکرنا پڑا ہے۔ پہلی بار یہ مسئلہ 26 نومبر 2025 کو سیزن کی ابتدائی قسطوں کے وقت آیا تھا، حالانکہ نیٹ فلکس نے پہلے ہی اضافی بینڈوڈتھ تیار کر رکھی تھی تاکہ زیادہ صارفین کے سبب کوئی خلل نہ آئے۔
سوشل میڈیا پر مداحوں نے اس واقعے پر شدید ردعمل ظاہر کیا اور غیر متوقع کریش پر غصہ شیئر کیا۔ مداحوں کو خاص طور پر یہ بات ناگوار گزری کہ اتنے اہم فائنل کے وقت سروس میں خلل آیا۔
یہ فائنل ایپی سوڈ دنیا بھر میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے اور سیزن 5 کے آخری لمحات کو لے کر مداح اور ناقدین دونوں ہی اپنے تاثرات شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سیریز تقریباً ایک دہائی پر محیط کہانی کا اختتام ہے۔