بگ بیش لیگ: بابراعظم کی شاندار ففٹی، سڈنی سکسرز کی شاندار فتح

ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 46 گیندوں پر ناقابلِ شکست 58 رنز بنائے
ویب ڈیسک
شائع 01 جنوری 2026 02:07pm
کھیل

بگ بیش لیگ کے میچ میں بابر اعظم کی شاندار بیٹنگ کی بدولت سڈنی سکسرز نے میلبرن رینی گیڈز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ سڈنی سکسرز نے بھرپور اعتماد کے ساتھ ہدف کا تعاقب کیا اور میچ اپنے نام کر لیا۔

ہدف کے تعاقب میں بابر اعظم نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 46 گیندوں پر ناقابلِ شکست 58 رنز بنائے اور ٹیم کو کامیابی دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے ساتھ جوئل ڈیوس بھی 34 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ دونوں کھلاڑیوں نے پرسکون پارٹنرشپ کے ساتھ ٹیم کو جیت تک پہنچایا۔

اس سے قبل میلبرن رینی گیڈز نے مقررہ اوورز میں 9 وکٹوں پر 164 رنز بنائے۔ میلبرن کی جانب سے جوش براؤن 43، حسان خان 39 اور جیک فریزر 38 رنز بنا سکے، جبکہ وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان صرف 6 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔

سڈنی سکسرز نے محتاط اور منصوبہ بندی کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہوئے ہدف حاصل کر لیا اور لیگ میں اپنی پوزیشن مزید مضبوط کر لی۔ بابر اعظم کی بیٹنگ کو میچ کا ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ شائقین کرکٹ نے بھی ان کی اننگز کو بھرپور سراہا۔

babar azam

Big Bash League

sydney

victory

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین