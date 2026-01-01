بگ بیش لیگ: بابراعظم کی شاندار ففٹی، سڈنی سکسرز کی شاندار فتح
بگ بیش لیگ کے میچ میں بابر اعظم کی شاندار بیٹنگ کی بدولت سڈنی سکسرز نے میلبرن رینی گیڈز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ سڈنی سکسرز نے بھرپور اعتماد کے ساتھ ہدف کا تعاقب کیا اور میچ اپنے نام کر لیا۔
ہدف کے تعاقب میں بابر اعظم نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 46 گیندوں پر ناقابلِ شکست 58 رنز بنائے اور ٹیم کو کامیابی دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے ساتھ جوئل ڈیوس بھی 34 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ دونوں کھلاڑیوں نے پرسکون پارٹنرشپ کے ساتھ ٹیم کو جیت تک پہنچایا۔
اس سے قبل میلبرن رینی گیڈز نے مقررہ اوورز میں 9 وکٹوں پر 164 رنز بنائے۔ میلبرن کی جانب سے جوش براؤن 43، حسان خان 39 اور جیک فریزر 38 رنز بنا سکے، جبکہ وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان صرف 6 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔
سڈنی سکسرز نے محتاط اور منصوبہ بندی کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہوئے ہدف حاصل کر لیا اور لیگ میں اپنی پوزیشن مزید مضبوط کر لی۔ بابر اعظم کی بیٹنگ کو میچ کا ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ شائقین کرکٹ نے بھی ان کی اننگز کو بھرپور سراہا۔