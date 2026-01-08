فیلڈ مارشل سے بنگلہ دیشی ایئر چیف کی ملاقات، دفاعی تعلقات کے فروغ کا عزم
چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بنگلا دیش کے ایئر چیف مارشل حسن محمود خان نے ملاقات کی، ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق جمعرات کو بنگلہ دیش ایئر فورس کے سربراہ ایئر چیف مارشل حسن محمود خان نے جنرل ہیڈکوارٹرز (جی ایچ کیو) راولپنڈی میں چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی، جس میں دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔
آئی ایس پی آر نے بتایا کہ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورت حال اور پاکستان و بنگلہ دیش کے درمیان دفاعی و عسکری تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔
آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں جانب سے پاکستان اور بنگلہ دیش کی مسلح افواج کے درمیان پیشہ ورانہ تعاون، تربیتی تبادلوں اور دفاعی روابط کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔
اس موقع پر بنگلہ دیش ایئر فورس کے سربراہ نے پاکستان کی مسلح افواج کی اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے خطے میں امن و استحکام کے لیے ان کی خدمات کو قابلِ تحسین قرار دیا۔
فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بنگلہ دیش کے ساتھ دیرپا اور مضبوط دفاعی تعلقات کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔
آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات کا اختتام دونوں برادر ممالک پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دیرینہ، مضبوط اور دوستانہ تعلقات کے عکاس کے طور پر ہوا۔