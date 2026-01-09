سونا پھر ہزاروں روپے مہنگا، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟
سونے کی عالمی قیمت 34 ڈالر اضافے سے 4472 ڈالر فی اونس ہوگئی
ملک میں سونے کی قیمتوں میں ایک بار پھر نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جہاں مقامی مارکیٹ کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر بھی سونا مہنگا ہو گیا۔ تازہ اضافے کے بعد سونے کی قیمتیں نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔
مقامی صرافہ بازاروں میں سونے کی قیمتوں میں بڑا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ 10 گرام سونا 2915 روپے مہنگا ہو گیا، جس کے بعد 10 گرام سونے کی قیمت بڑھ کر 4 لاکھ 2 ہزار 573 روپے ہو گئی ہے۔
اسی طرح فی تولہ سونے کی قیمت میں 3400 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد سونے کی فی تولہ قیمت 4 لاکھ 69 ہزار 562 روپے تک پہنچ گئی ہے۔
دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر سونا 34 ڈالر مہنگا ہو کر 4472 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا ہے۔
gold rate increase
10 Gram Gold
Gold market Pakistan
per tola gold
gold rate 2026
مزید خبریں
بجلی مہنگی ہونے کا معاملہ: وفاقی حکومت نے نظرثانی درخواست دائر کردی
جولائی تا دسمبر 2025: تنخواہ دار طبقے نے کتنا انکم ٹیکس ادا کیا؟
عوام کیلئے خوشخبری! سونا مزید سستا، فی تولہ قیمت کیا ہوگئی؟
پی آئی اے کا اسلام آباد کے بعد لاہور سے لندن فضائی آپریشن شروع کرنے کا اعلان
ملک میں تیل سپلائی کو ٹرانسپورٹ سے پائپ لائن پر منتقل کرنے کا منصوبہ
دو روز کی تیزی کے بعد سونا سستا، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟
مقبول ترین