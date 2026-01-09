امریکی فوج نے بحیرہ کیریبین میں ایک اور آئل ٹینکر کو قبضے میں لے لیا
امریکی فوج نے بحیرہ کیریبین میں ایک اور آئل ٹینکر کو قبضے میں لے لیا، جو وینزویلا کی تیل برآمدات روکنے کے لیے جاری امریکی بحری کارروائیوں کے دوران پکڑا جانے والا یہ پانچواں جہاز ہے۔
جمعے کو امریکی فوج کی سدرن کمانڈ نے بتایا کہ امریکی فورسز نے اولینا (Olina) نامی آئل ٹینکر کو تحویل میں لے لیا ہے۔ یہ کارروائی جوائنٹ ٹاسک فورس سدرن اسپیئر کے تحت انجام دی گئی، جس میں امریکی میرینز اور بحریہ کے اہلکاروں نے حصہ لیا۔
امریکی سدرن کمانڈ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ اس کارروائی کا مقصد واضح پیغام دینا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کے لیے کوئی محفوظ پناہ گاہ موجود نہیں۔
امریکی فوج نے یہ واضح نہیں کیا کہ ٹینکر کو کس بنیاد پر نشانہ بنایا گیا یا مبینہ خلاف ورزیوں کی مزید تفصیلات کیا ہیں۔
امریکی سرکاری ریکارڈز کے مطابق اولینا ٹینکر پر اس کے سابقہ نام منیروَا ایم (Minerva M) کے تحت روسی تیل کی نقل و حمل کے باعث پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔
یہ کارروائی اس واقعے کے 2 روز بعد سامنے آئی ہے جب امریکی فورسز نے 2 آئل ٹینکروں پر قبضہ کیا تھا۔ ان میں روسی پرچم بردار میرینیرا آئل ٹینکر بھی شامل تھا جو پہلے بیلا-1 کے نام سے جانا جاتا تھا۔
خیال رہے کہ امریکی فوج کی جانب سے ہفتے کے روز وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کے بعد امریکا نے پابندیوں کی زد میں آنے والے آئل ٹینکروں کے خلاف ناکہ بندی برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے۔