خیبر پختونخوا: سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 11 خوارج ہلاک
خیبرپختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے دو الگ الگ کامیاب کارروائیوں کے دوران 11 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ کارروائیاں شمالی وزیرستان اور ضلع کرم میں کی گئیں، جن کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خوارج کی موجودگی کی مصدقہ اطلاعات پر ضلع شمالی وزیرستان میں انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کیا۔
آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا، جہاں شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد چھ خوارج ہلاک ہو گئے۔
آئی ایس پی آر کے مطابق دوسری کارروائی ضلع کرم میں عمل میں آئی، جہاں پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے مشترکہ آپریشن کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں مزید پانچ خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔
ترجمان آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے تمام خوارج کا تعلق بھارتی پراکسی تنظیم فتنہ الخوارج سے تھا۔ ان کے قبضے سے برآمد ہونے والا اسلحہ اور گولہ بارود سیکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں استعمال ہوتا رہا۔
آئی ایس پی آر نے بتایا کہ علاقوں میں ممکنہ طور پر موجود دیگر بھارتی سرپرستی یافتہ خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشنز جاری ہیں۔
ترجمان کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے وژن عزمِ استحکام کے تحت دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے اپنی انسداد دہشت گردی مہم پوری شدت اور رفتار کے ساتھ جاری رکھیں گے۔
دریں اثنا صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے خوارجی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز میں 11 دہشت گردوں کی ہلاکت پر سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی کارکردگی کو سراہا ہے۔
صدرِ مملکت کا کہنا تھا کہ فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ قوم کے جان و مال کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار قابلِ تحسین ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے بھی فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز، افسران اور جوانوں کی بھرپور پذیرائی کی۔ وزیراعظم نے 11 خارجیوں کو جہنم رسید کرنے پر فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے عفریت کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھی جائے گی۔
وزیراعظم کا کہنا تھا کہ افواجِ پاکستان اور پولیس کے جوان شب و روز ملک دشمن عناصر کے خلاف برسرِ پیکار ہیں اور ہمارے بہادر جوانوں کی موجودگی میں دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھ سمیت پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔
دوسری جانب وفاقی وزیرِ داخلہ محسن نقوی نے بھی خوارجی دہشت گردوں کے خلاف دو کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراجِ تحسین پیش کیا۔ وزیرداخلہ نے 11 خوارجیوں کو جہنم واصل کرنے پر فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ فتنہ الخوارج کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائیاں قابلِ ستائش ہیں۔