پاکستان کرکٹ بورڈ نے ملتان سلطانز کی بھی نیلامی کا فیصلہ کرلیا
پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے نئے سیزن سے قبل ہی ملتان سلطانز کو فروخت کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے، 2 نئی ٹیموں کی کامیاب نیلامی اور بڈرز کی دلچسپی کو دیکھ کر ملتان سلطانز کی بھی نیلامی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق پی سی بی نے پی ایس ایل 11 میں ملتان سلطانز کے معاملات خود چلانے کا اعلان کیا تھا جب کہ اب نئی پیشرفت کے مطابق پی سی بی اب ملتان سلطانز کو بھی فروخت کرے گا۔
ذرائع نے بتایا کہ پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیموں کی آکشن پی سی بی کی توقعات سے بڑھ کر رہی، 2 نئی ٹیموں کی اچھی قیمت ملنے کی وجہ سے اب ملتان سلطانز کی بھی آکشن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ پی سی بی سمجھتا ہے کہ ملتان سلطانز کو فروخت کرنے کا اس سے اچھا وقت نہیں، ملتان سلطانز کی بھی اوپن بڈنگ ہو گی، جس کے لیے جلد اشتہار دیا جائے گا اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد جلد باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔
ذرائع کے مطابق 2 فرنچائزز کی ریکارڈ فروخت اور غیرملکی سرمایہ کاروں کی دلچسپی کے بعد ملتان سلطانز کو لینے میں خواہشمند سامنے آئے ہیں، جس کے بعد ملتان سلطانز کو آکشن میں اچھی قیمت میں فروخت کے لیے پی سی بی پر امید ہے۔
واضح رہے حالیہ آکشن میں پی سی بی نے پی ایس ایل کی دو نئی ٹیمیں فروخت کی ہیں، اس بار پی ایس ایل 11 میں 8 ٹیمیں ہوں گی جس میں حیدر آباد اور سیالکوٹ کی ٹیم بھی شامل ہے۔