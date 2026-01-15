سونے کی قیمت ہزاروں روپے نیچے آگئی
عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمت میں بڑی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔
جمعرات کے روز مقامی مارکیٹ میں 24 قیراط کے فی تولہ سونے کی قیمت 3 ہزار 700 روپے کمی کے بعد 4 لاکھ 82 ہزار 462 روپے کی سطح پر پہنچ گئی۔
اسی طرح فی دس گرام سونے کی قیمت میں بھی 3 ہزار 172 روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد فی دس گرام سونا 4 لاکھ 13 ہزار 633 روپے پر آ گیا۔
بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت کم ہونے کے بعد اس کے اثرات مقامی صرافہ مارکیٹ میں بھی دیکھنے میں آئے، جہاں سونے کی قیمت میں واضح کمی ہوئی ہے۔
عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت میں 37 ڈالر کی کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد سونے کی قیمت چار ہزار 601 ڈالر کی سطح پر آ گئی۔
عالمی مارکیٹ میں اس کمی کے اثرات مقامی صرافہ مارکیٹ میں بھی نمایاں طور پر محسوس کیے گئے۔
ماہرین کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا براہِ راست اثر مقامی مارکیٹ پر بھی پڑتا ہے۔