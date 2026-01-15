عمران خان کو اقتدار میں لانے والے چاہیں گے یہ دوبارہ اقتدار میں آئے: خواجہ آصف

عمران خان کو اقتدار میں لانے والے چاہیں گے یہ دوبارہ اقتدار میں آئے: خواجہ آصف
وزیردفاع خواجہ آصف نے کہا کہ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو اقتدار میں لانے والے چاہیں گے یہ دوبارہ اقتدار میں آئے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ مملکت خداداد ان کی تابع ہوجائے۔
جمعرات کو مسلم لیگ (ن) کے رہنما خواجہ آصف نے ایران کے موجودہ اور 2023 میں پاکستان کے حالات سے مماثلت کے حوالے سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے۔
ایکس پر جاری بیان میں خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان کی سیاسی پرورش کرنے اور اس کو اقتدار میں لانے والے اور آج پاکستان کو گالیاں نکالنے والوں کو پناہ دینے والے سب چاہیں گے کہ یہ دوبارہ اقتدار میں آئیں، وہ چاہیں گے کہ مملکت خداداد ان کی تابع ہو جائے اور دوبارہ ان کا پالتو برسراقتدار آئے۔
وزیر دفاع نے کہا کہ یاد رکھیں 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ انہی مقاصد کے حصول کی کوشش تھی، فرق دیکھیں جب عمران خان کے دور حکومت میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تو راتوں رات ان کے پائلٹ ابھی نندن کو ہم نے ہاتھ جوڑ کر واپس کیا۔
انہوں نے کہ مئی 2025 میں جب ہندوستان نے حملہ کیا تو پاکستان نے فتح کی تاریخ رقم کی، دنیا حیرت زدہ رہ گئی کہ یہ وہی پاکستان ہے جس نے کچھ سال قبل انڈین پائلٹ واپس کیا اور پارلیمنٹ کو یہ بتایا گیا کہ ہم ہندوستان سے جنگ کا رسک نہیں لے سکتے۔
خواجہ آصف نے اپنے ٹویٹ میں مزید کہا کہ ہماری افواج نے اللہ کی مدد سے قوم کا سر فخر سے بلند کیا، ہمارے شہیدوں نے وطن کو جاوداں کیا، الحمد اللہ۔ انہوں نے عوام کو خبردار کیا کہ دشمن آج بھی تاک میں ہے اور جاگتے رہنا ضروری ہے۔
مسلم لیگ ن کے رہنما نے یہ بھی کہا کہ یہ باہربیٹھے نام نہاد پاکستانی، طالبان سے محبت بھرے مذاکرات کے حامی وطن عزیز کی ترقی اور امن کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کو معاشی استحکام اور محفوظ مستقبل سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔