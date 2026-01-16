محسن نقوی اور سرفراز بگٹی کا ایف سی بلوچستان نارتھ ہیڈکوارٹر کا دورہ، شہدا کو خراجِ عقیدت
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیراعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ایف سی کے افسران اور جوانوں کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے قیامِ امن میں فورس کے کردار کی تعریف کی۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیراعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ایف سی بلوچستان نارتھ کے چاق و چوبند دستے نے معزز مہمانوں کو سلامی پیش کی۔
محسن نقوی اور سرفراز بگٹی نے یادگارِ شہدا پر حاضری دی اور شہدائے ایف سی بلوچستان نارتھ کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی اور دعا کی۔
آئی جی ایف سی بلوچستان نارتھ میجر جنرل محمد عاطف مجتبیٰ نے وفاقی وزیر داخلہ اور وزیراعلیٰ بلوچستان کا افسران سے تعارف کرایا۔
آئی جی ایف سی بلوچستان نارتھ کی جانب سے فورس کی تربیت، آپریشنل تیاریوں اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔
اس موقع پر محسن نقوی نے کہا کہ فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ کے افسران اور جوانوں کی فتنہ الہندوستان کے خاتمے کے لیے دی جانے والی قربانیاں ناقابلِ فراموش ہیں۔
انہوں نے کہا کہ فورس نے بھارتی اسپانسرڈ دہشتگردی کے مذموم عزائم ناکام بنانے میں شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کی ہے اور ایف سی بلوچستان نارتھ کے افسران و جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت پر قوم کو فخر ہے۔
وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ قیامِ امن کے لیے ایف سی بلوچستان نارتھ کی قربانیاں انمٹ ہیں اور دہشتگردی کے خلاف جنگ میں فورس کا کردار قابلِ تحسین ہے۔
وزیراعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ ایف سی بلوچستان نارتھ کے سپوت بہادری سے بھارتی اسپانسرڈ دہشتگردوں کا صفایا کر رہے ہیں اور بلوچستان حکومت دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اپنی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔
اس موقع پر چیف سیکرٹری بلوچستان اور آئی جی بلوچستان پولیس بھی موجود تھے۔