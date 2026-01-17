کنسرٹ ٹورز کی دوڑ: برونومارس نے ٹیلرسوئفٹ کو پیچھے چھوڑدیا
مشہور امریکی گلوکار برونو مارس نے کنسرٹ ٹورز کی ٹکٹ فروخت ہونے کے میدان میں عالمی سطح پر سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تازہ رپورٹس کے مطابق برونو مارس کے آئندہ کنسرٹ ٹور کے ٹکٹس ایک ہی دن میں اکیس لاکھ (2.1 ملین) فروخت ہو گئے، جو ایک بڑا ریکارڈ تصور کیا جا رہا ہے۔
اس شاندار کامیابی کے ساتھ برونو مارس نے کنسرٹ ٹورز کی مقبولیت میں معروف امریکی گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، جن کے ٹورز اس سے قبل ریکارڈ فروخت کے لیے مشہور رہے ہیں۔
ٹکٹنگ کمپنیوں کے مطابق اتنی بڑی تعداد میں ٹکٹس کی فروخت نے لائیو نیشن اور ٹکٹ ماسٹر دونوں کے سابقہ ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔
شائقین کی جانب سے ٹکٹس کی غیر معمولی مانگ نے ثابت کر دیا کہ برونو مارس اس وقت عالمی میوزک انڈسٹری کے مقبول ترین فنکاروں میں شامل ہیں۔
میوزک ماہرین کے مطابق اس ریکارڈ فروخت کی بڑی وجہ برونو مارس کی عالمی فین فالوونگ، شاندار لائیو پرفارمنس اور ہٹ گانوں کی طویل فہرست ہے، جس نے مداحوں کو ٹکٹس خریدنے پر مجبور کر دیا۔
شائقین کی جانب سے ٹکٹنگ ویب سائٹس پر غیر معمولی رش دیکھنے میں آیا، جس کے باعث کئی شوز کے ٹکٹس چند ہی گھنٹوں میں فروخت ہو گئے۔