کنسرٹ ٹورز کی دوڑ: برونومارس نے ٹیلرسوئفٹ کو پیچھے چھوڑدیا

لائیو نیشن اور ٹکٹ ماسٹر دونوں کے سابقہ ریکارڈز بھی توڑ دیے ہیں۔
ویب ڈیسک
شائع 17 جنوری 2026 02:04pm
لائف اسٹائل

مشہور امریکی گلوکار برونو مارس نے کنسرٹ ٹورز کی ٹکٹ فروخت ہونے کے میدان میں عالمی سطح پر سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تازہ رپورٹس کے مطابق برونو مارس کے آئندہ کنسرٹ ٹور کے ٹکٹس ایک ہی دن میں اکیس لاکھ (2.1 ملین) فروخت ہو گئے، جو ایک بڑا ریکارڈ تصور کیا جا رہا ہے۔

اس شاندار کامیابی کے ساتھ برونو مارس نے کنسرٹ ٹورز کی مقبولیت میں معروف امریکی گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، جن کے ٹورز اس سے قبل ریکارڈ فروخت کے لیے مشہور رہے ہیں۔

ٹکٹنگ کمپنیوں کے مطابق اتنی بڑی تعداد میں ٹکٹس کی فروخت نے لائیو نیشن اور ٹکٹ ماسٹر دونوں کے سابقہ ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔

شائقین کی جانب سے ٹکٹس کی غیر معمولی مانگ نے ثابت کر دیا کہ برونو مارس اس وقت عالمی میوزک انڈسٹری کے مقبول ترین فنکاروں میں شامل ہیں۔

میوزک ماہرین کے مطابق اس ریکارڈ فروخت کی بڑی وجہ برونو مارس کی عالمی فین فالوونگ، شاندار لائیو پرفارمنس اور ہٹ گانوں کی طویل فہرست ہے، جس نے مداحوں کو ٹکٹس خریدنے پر مجبور کر دیا۔

شائقین کی جانب سے ٹکٹنگ ویب سائٹس پر غیر معمولی رش دیکھنے میں آیا، جس کے باعث کئی شوز کے ٹکٹس چند ہی گھنٹوں میں فروخت ہو گئے۔

taylor swift

Overtakes

Bruno Mars

Concert Tour

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین