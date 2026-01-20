سونے کی قیمت میں ایک بار پھر بڑا اضافہ، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟
ملک میں سونے کی قیمت میں ایک بار پھر بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد سونا تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔
صرافہ مارکیٹ ذرائع کے مطابق فی تولہ سونا 4 ہزار 300 روپے مہنگا ہو گیا، جس کے بعد فی تولہ سونے کی قیمت بڑھ کر 4 لاکھ 93 ہزار 662 روپے کی سطح پر آ گئی ہے۔
اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں 3 ہزار 686 روپے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد 10 گرام سونا 4 لاکھ 23 ہزار 235 روپے میں فروخت ہونے لگا ہے۔
سونے کی قیمتوں میں اس نمایاں اضافے نے خریداروں اور سرمایہ کاروں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔
عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جہاں سونا 43 ڈالر فی اونس مہنگا ہو گیا۔ عالمی منڈی میں سونے کی قیمت بڑھ کر 4 ہزار 713 ڈالر فی اونس کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔
دوسری جانب چاندی کی قیمت میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ فی تولہ چاندی کی قیمت میں 87 روپے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد فی تولہ چاندی 9 ہزار 869 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔
ماہرین کے مطابق عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے اثرات مقامی صرافہ بازار پر بھی واضح طور پر نظر آ رہے ہیں، جس کے باعث سونا اور چاندی دونوں کی قیمتیں نئی بلند سطحوں کو چھو رہی ہیں۔