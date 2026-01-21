غزہ میں پائیدار امن کے لیے پاکستان نے ’بورڈ آف پیس‘ میں شمولیت کی دعوت قبول کر لی
ترجمان دفترِ خارجہ کے مطابق پاکستان نے غزہ میں پائیدار امن کے قیام کے لیے عالمی سطح پر قائم ’غزہ بورڈ آف پیس‘ میں شمولیت کی دعوت قبول کر لی ہے، جب کہ ترکیہ نے بھی عالمی بورڈ آف پیس میں شامل ہونے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وزیرِاعظم شہباز شریف کو شمولیت کی دعوت دی گئی تھی جس کے جواب میں پاکستان نے اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 کے تحت غزہ امن منصوبے کے نفاذ کی حمایت کے لیے بورڈ آف پیس میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اس امید کا اظہار کرتا ہے کہ اس فریم ورک کے قیام سے فلسطینی عوام کے لیے انسانی امداد میں نمایاں اضافے اور غزہ کی تعمیرِ نو کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔ پاکستان کو یہ بھی امید ہے کہ یہ کوششیں فلسطینی عوام کے حقِ خود ارادیت کے حصول کا ذریعہ بنیں گی۔
اس عمل سے1967 سے پیشگی سرحدوں پر القدس الشریف کو بطور دارالحکومت ایک آزاد، خودمختار اور جغرافیائی طور پر مربوط فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آئے، ترجمان کے مطابق پاکستان ان مقاصد کے حصول اور اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی تکالیف کے خاتمے کے لیے بورڈ آف پیس کے رکن کی حیثیت سے تعمیری کردار ادا کرنے کا خواہاں ہے۔
ترجمان دفترِ خارجہ کے مطابق ترک وزیرِ خارجہ حکان فدان بھی بورڈ آف پیس کے اجلاس میں ترکیہ کی نمائندگی کریں گے۔ حکان فدان کا کہنا ہے کہ عالمی امن کے فروغ کے لیے ترکیہ فعال سفارتی کردار ادا کرتا رہے گا۔
ادھر ڈیووس فورم کے موقع پر امن اور علاقائی استحکام سے متعلق اہم مشاورت متوقع ہے، جس میں ترک وزیرِ خارجہ بھی شریک ہوں گے۔
خیال رہے کہ اتوار کو پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے ایک مختصر بیان میں تصدیق کی تھی کہ پاکستان کے وزیراعظم کو امریکی صدر کی جانب سے بورڈ آف پیس آن غزہ میں شمولیت کی دعوت موصول ہو گئی ہے۔
طاہر اندرابی کے مطابق پاکستان غزہ میں امن و سلامتی کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کے لیے پُرعزم ہے اور فلسطین کے مسئلے کے پائیدار حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔