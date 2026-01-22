ڈیووس اجلاس: وزیرِاعظم اور فیلڈ مارشل توجہ کا مرکز، روبیو سے ملاقات
وزیرِاعظم شہبازشریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کی دیگر عالمی شخصیات سے خوشگوار غیر رسمی ملاقاتیں جاری ہیں۔
سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں جاری عالمی اقتصادی فورم کے 56 ویں سالانہ اجلاس کے موقع پر وزیراعظم محمد شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کی نمائندگی کررہے ہیں۔
اجلاس میں مختلف ممالک کے سربراہانِ مملکت، حکومتی رہنما اور بین الاقوامی تنظیموں اور کمپنیوں کے سربراہان اور نمائندے بھی شریک ہیں۔
وزیراعظم شہبازشریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اجلاس میں عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ دونوں رہنماؤں سے عالمی شخصیات کی غیررسمی اور خوشگوار ملاقاتیں بھی جاری ہیں۔
عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس کے موقع پر وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی امریکی وزیرِ خارجہ مارکو روبیوسے ملاقات ہوئی۔
وزیراعظم اور فیلڈ مارشل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عالمی اقتصادی فورم سے خصوصی خطاب میں بھی شرکت کی۔
دونوں رہنماؤں کی آذربائیجان کے صدرالہام علیوف اور سعودی عرب کے وزیرِ خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے بھی ملاقات ہوئی۔
اجلاس کے موقع پر شہباز شریف اور آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا کے درمیان بھی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں اُبھرتی ہوئی معیشتوں کو درپیش چیلنجز اور اقتصادی استحکام کے لیے تعاون پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
وزیراعظم نے پاکستان میں میکرو اکنامک اشاریوں میں بہتری، مالیاتی نظم و ضبط، ادارہ جاتی اصلاحات اور پائیدار ترقی کے عزم سے آگاہ کیا۔ ایم ڈی آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشی بہتری کے لیے کوششوں کا اعتراف کرتے ہوئے طویل المدتی اقتصادی اصلاحات کی رفتار برقرار رکھنے پر زور دیا۔
اس کے علاوہ وزیراعظم شہباز شریف مختلف عالمی رہنماؤں کے ساتھ غیر رسمی اور دوطرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے، جن میں معاشی تعاون، علاقائی استحکام اور عالمی سطح پر مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
ان ملاقاتوں کے ذریعے پاکستان کے فعال بین الاقوامی کردار کو اجاگر کرنے اور تعمیری مکالمے سے وابستگی کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے گی۔