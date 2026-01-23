پاکستان میں سونے کی قیمت اچانک ہزاروں روپے کا بڑا اضافہ

اضافے کے بعد فی تولہ سونے کی قیمت کتنی ہوگی؟
syed-safdar-abbas سید صفدر عباس
شائع 23 جنوری 2026 04:18pm
کاروبار

ملک بھر میں سونے کی قیمت میں ایک روز کی کمی کے بعد دوبارہ بڑا اضافہ ہوگیا,سونے اور چاندی کی قیمتوں نے تمام ریکارڈ توڑ دئیے۔

آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 9100 روپے کے اضافے کے بعد سونے کی فی تولہ قیمت 5 لاکھ 14 ہزار روپے تک پہنچ چکی ہے۔

اسی طرح 10 گرام سونا 7802 روہے اضافے سے 4 لاکھ 41 ہزار239 روپےہوگئی

عالمی مارکیٹ میں سونا 91 ڈالر فی اونس کے ساتھ 4923 ڈالر فی اونس کی سطح پر آگیا ہے۔

