بنگلہ دیش کا ساتھ دینے پر آئی سی سی کی پاکستان کو تنہائی کی دھمکی: بھارتی میڈیا کا دعویٰ
بنگلادیش کی حمایت میں آواز اُٹھانے اور ان کا ساتھ دینے پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے پاکستان کو تنہائی کی دھمکی دی ہے۔
بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ آئی سی سی نے پاکستان کو ٹی20 ورلڈ کپ 2026 سے دستبرداری کی صورت میں کرکٹ تنہائی کی دھمکی دی ہے، جس کے بعد شائقینِ کرکٹ کی جانب سے آئی سی سی پر مزید تنقید کی جانے لگی۔
ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 کے موقع پر پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) اور آئی سی سی کے تعلقات کشیدگی کا شکار دکھائی دے رہے ہیں۔
پاکستان نے آئی سی سی کے دوہری معیار اور بنگلادیش کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کے خلاف کھل کر آواز اٹھائی ہے، جس کے پیشِ نظر ورلڈ کپ سے ممکنہ بائیکاٹ بھی زیرِ غور ہے۔
پی سی بی کے چیئرمین اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے آئی سی سی پر واضح طور پر دوہرا معیار اپنانے کا الزام عائد کیا تھا۔
چئیرمین پی سی بی کا کہنا تھا کہ آئی سی سی نے بنگلادیش کے میچز بھارت سے منتقل کرنے سے انکار کیا، حالانکہ پاکستان کے میچز کے لیے پہلے ہائبرڈ ماڈل کی اجازت دی گئی تھی۔
محسن نقوی کا کہنا تھا کہ بنگلادیش بھی آئی سی سی کا مکمل رکن ہے اور کسی ایک ملک کو دوسروں پر فوقیت دینا کھیل کی روح کے منافی ہے۔
بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ آئی سی سی محسن نقوی کے اس موقف سے ناخوش ہے، اگر پاکستان نے ورلڈ کپ میں بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تو آئی سی سی کی ممکنہ پابندیاں اس کے قانونی اور غیر منصفانہ اقدام کی عکاسی ہوں گی۔
بھارتی میڈیا کے مطابق ان پابندیوں میں تمام دوطرفہ سیریز کی معطلی، ایشیا کپ سے اخراج اور رکن ممالک کے درمیان ”نو این او سی“ پالیسی شامل ہو سکتی ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدامات نہ صرف پی سی بی کی آمدنی متاثر کریں گے بلکہ پاکستان کی کرکٹ کی ساکھ پر بھی منفی اثر ڈالیں گے، جبکہ یہ سب اس غیر منصفانہ اور یکطرفہ رویے کا نتیجہ ہوں گے۔
دوسری جانب پاکستان نے بنگلادیش کے ساتھ اظہار یکجہتی میں ٹی 20 ورلڈ کپ سے انخلا کا حتمی اعلان نہیں کیا ہے، تاہم محسن نقوی نے واضح کیا ہے کہ حتمی فیصلہ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کریں گے۔
انہوں نے دیگر کرکٹ بورڈز پر بھی زور دیا کہ وہ بنگلادیش کے موقف کی حمایت کریں جیسا کہ پاکستان کر رہا ہے۔
محسن نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ بنگلادیش کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا گیا ہے۔ ایک ملک کسی بھی وقت فیصلہ کر سکتا ہے، جبکہ دوسرے پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ بنگلہ دیش ایک مکمل اسٹیک ہولڈر ہے اور اس کے ساتھ یہ ناانصافی ناقابل قبول ہے۔