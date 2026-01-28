بائیں آنکھ پھڑکنےکا مطلب کیا ہے، اسے فوراً کیسے ٹھیک کریں؟
دوپہر کے 4 بجے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں اور لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دیر تک نظر جمانے کے بعد آنکھیں تھک گئی ہیں۔ اچانک آنکھ کی چھوٹی سی بے قابو پھڑک شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پھڑک نہ صرف پریشان کن ہے بلکہ کام کے دوران توجہ ہٹانے والی بھی ہو سکتی ہے۔
طبی طور پر اس حالت کو myokymia کہا جاتا ہے، یعنی آنکھ کے پٹھے خشکی، تھکن یا زیادہ کام کی وجہ سے بے قابو حرکت کر رہے ہیں۔
خوش قسمتی سے، زیادہ تر معاملات میں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عام طور پر ”آنکھوں کی یوگا“ (Eye Yoga) کافی ہوتی ہے۔
یہ آسان طریقے آنکھوں کو نمی دیتے ہیں، پٹھوں کو آرام پہنچاتے ہیں اور آنکھوں کو تازگی بخشتے ہیں۔
مزید برآں، آرام دہ آنکھیں زیادہ روشن، کشادہ اور پف فری لگتی ہیں۔
پانچ منٹ میں آنکھوں کو آرام دینے کی روٹین
منی بلیک آؤٹ (Palming)
یہ آنکھوں کے پٹھوں کو فوری آرام دیتا ہے۔
دونوں ہتھیلیوں کو رگڑیں جب تک وہ گرم نہ ہو جائیں۔
ہتھیلیوں کو آنکھوں پر ہلکا رکھیں، آنکھوں پر دباؤ نہ ڈالیں، صرف گالوں پر رکھیں۔
60 سیکنڈ آنکھیں بند رکھیں اور گہری سانس لیں۔
فلیٹر فکس (Rapid Blinking)
اسکرین کے سامنے طویل بیٹھنے سے جھپکنے کی شرح کم ہو جاتی ہے، جس سے آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔
15 سیکنڈ کے لیے تیز اور ہلکی جھپکیاں لگائیں۔
آنکھیں بند کر کے 20 سیکنڈ آرام کریں۔
یہ عمل تین بار دہرائیں۔
ٹرومبون (Focus Shifting)
طویل اسکرین اسٹیرنگ آنکھوں کے فوکس پٹھوں کو سست کر دیتی ہے۔
ایک انگلی ناک سے باہر رکھیں اور اس پر فوکس کریں۔
انگلی کو آہستہ آہستہ ناک کی طرف لائیں، پھر واپس باہر لے جائیں۔
یہ عمل 10 بار دہرائیں۔
انفینٹی لوپ (Range of Motion)
آنکھوں کے پٹھے بھی سخت ہو جاتے ہیں۔
10 فٹ دور فرش پر ایک بڑا ’∞‘ تصور کریں اور صرف آنکھوں سے اس کا پیچھا کریں، سر نہ ہلائیں۔
ایک منٹ ایک سمت، پھر دوسری سمت آنکھوں کو حرتک دیں۔
20-20-20 رول
ہر 20 منٹ بعد 20 سیکنڈ کے لیے 20 فٹ دور کسی چیز کو دیکھیں۔
یہ آنکھوں کے فوکل پٹھوں کو مکمل آرام دیتا ہے۔
اضافی تجاویز
پانی زیادہ پئیں اور مگنیشیم والی غذا کھائیں، جیسے بادام۔
زیادہ کافی سے پرہیز کریں کیونکہ کیفین جھپکنے کو بڑھا سکتی ہے۔
اگر پٹھہ سخت ہے تو آنکھوں پر 5 منٹ گرم کپڑا رکھیں۔
یہ چھوٹی سی ورزشیں آنکھوں کو تازگی دیتی ہیں اور جھپکنے اور پف کو کم کرتی ہیں۔
پانچ منٹ نکالیں، آنکھوں کو آرام دیں، وہ دوبارہ فریش نظر آئیں گی۔