بھارتی نائب وزیراعلیٰ کی موت کی وجہ بننے والا طیارہ پہلے بھی گر چکا تھا
بھارتی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ مہاراشٹرا کے نائب وزیرِ اعلیٰ اجیت پوار کی موت کا سبب بننے والا طیارہ پہلے بھی حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔
بدھ کی صبح بھارتی ریاست مہاراشٹرا کے نائب وزیراعلیٰ اجیت پوار کا طیارہ بارامتی میں لینڈنگ کی کوشش کے دوران گر کر تباہ ہوگیا۔ حادثے میں اجیت پوار کے ساتھ ان کے ذاتی سیکیورٹی افسر، ایک معاون اور دونوں پائلٹ بھی ہلاک ہوئے۔
حادثہ صبح تقریباً ساڑھے آٹھ بجے اس وقت پیش آیا جب ممبئی سے روانہ ہونے والا چارٹر طیارہ بارامتی ہوائی اڈے پر دوسری بار لینڈنگ کی کوشش کر رہا تھا۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق طیارے نے لینڈنگ کے دوران کنٹرول کھو دیا اور رن وے کے قریب گر کر آگ پکڑ لی، جس سے طیارہ مکمل طور پر تباہ ہوگیا۔
جائے حادثہ سے موصولہ تصاویر اور ویڈیوز میں طیارے کے ٹکڑے، دھواں اور شعلے واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں۔
حادثے کا شکار ہونے والا طیارہ والا ’لیر جیٹ 45 ایکس آر‘ بھارتی کمپنی وی ایس آر وینچرز کے بیڑے میں شامل تھا اور 1990 کی دہائی میں سیسنا اسٹیشن ایکسل کے مقابلے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔
یہ درمیانے سائز کا کاروباری طیارہ دو ’ہنی ویل ٹی ایف ای 731‘ انجنوں سے چلتا ہے، پانچ ہزار ایک سو فٹ کی بلندی تک جا سکتا ہے اور اس میں آٹھ مسافروں کی گنجائش ہے۔
وی ایس آر وینچرز پرائیویٹ لمیٹڈ نئی دہلی میں قائم ایک غیر شیڈول فضائی کمپنی ہے جو نجی طیارے، ہیلی کاپٹر، ہوائی ایمبولینس کرائے پر دیتی ہے اور ہوائی جہاز کے کرایہ اور ہوائی جہاز کے انتظام اور مشاورت کی خدمات فراہم کرتی ہے۔
کمپنی کے بانی وی کے سنگھ ہیں اور بیڑے میں لیر جیٹ 45 ایکس آر کے علاوہ بیچ کرافٹ سپر کنگ ایئر بی 200 اور اگستا 109 ہیلی کاپٹر بھی شامل ہیں۔
وزارتِ سول ایوی ایشن کی رپورٹ کے مطابق، طیارہ وِشاکھاپٹنم سے ممبئی جا رہا تھا اور دورانِ پرواز کوئی غیر معمولی صورتحال پیش نہیں آئی۔
طیارے نے ممبئی ہوائی اڈے کے ٹاور سے رابطہ قائم کیا اور رن وے 27 پر لینڈنگ کی اجازت حاصل کی۔
لینڈنگ کے وقت ہوائی اڈے پر شدید بارش اور محدود بصیرت کی صورت حال تھی، جبکہ ہوائیں 140 ڈگری کی سمت میں سات کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی تھیں۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طیارہ لینڈنگ کے دوران مسلسل دائیں کی جانب جھکتا گیا۔ آٹو پائلٹ کے بند ہونے کے تقریباً چالیس سیکنڈ بعد کاک پٹ میں اسٹک شیکر اور اسٹال وارننگ الارٹس بج اٹھے، جس کے بعد متعدد زمین سے قریب ہونے کے وارننگ الرٹس بھی بچ اُٹھے۔
طیارہ بالآخر دو ٹیکسی ویز کے قریب کریش لینڈ ہو کر دو حصوں میں ٹوٹ گیا۔ حادثے کے بعد آگ بھڑک اُٹھی، تاہم تمام مسافروں اور عملے کو بروقت نکال لیا گیا۔
اہم بات یہ ہے کہ یہی طیارہ 2023 میں بھی ممبئی ایئرپورٹ پر بارش کے دوران رن وے سے پھسل کر حادثے کا شکار ہوا تھا۔ تاہم، اس وقت کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔
لیکن اس بار حادثہ شدید اور مہلک ثابت ہوا۔ ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طیارے نے لینڈنگ کے دوران تکنیکی مسائل اور استحکام کی کمی کا سامنا کیا، جس کے باعث پائلٹ کنٹرول کھو بیٹھا۔
اطلاعات کے مطابق وی ایس آر وینچرز کمپنی اور سول ایوی ایشن کے حکام حادثے کے تمام پہلوؤں کی چھان بین کر رہے ہیں تاکہ تکنیکی خرابی، انسانی غلطی یا دیگر عوامل کی اصل وجوہات سامنے آسکیں۔