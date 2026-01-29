پہلے ٹی 20 میں پاکستان کا آسٹریلیا کو جیت کے لیے 169 رنز کا ہدف
پہلے ٹی 20 میچ میں پاکستان نے آسٹریلیا کو جیت کے لیے 169 رنز کا ہدف دے دیا ہے۔
لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے 3 میچوں پر مشتمل سیریز کے پہلے ٹی 20 میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 168 رنز بنائے۔
پاکستان کی بیٹنگ
آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کا آغاز اچھا نہ تھا، میچ کی پہلی ہی گیند پر صاحبزادہ فرحان صفر پر آؤٹ ہوگئے، انہیں زیویئر بارٹلیٹ نے کیچ آؤٹ کیا۔
ایک وکٹ گرنے کے بعد صائم ایوب اور کپتان سلمان علی آغا نے ذمہ درانہ بیٹنگ کی اور دلکش شاٹس کھیلے اور ٹیم کا اسکور 74 رنز تک پہنچایا۔
پاکستان کے دوسرے آؤٹ ہونے والے بیٹسمین صائم ایوب تھے جو 40 رنز بناکر آؤٹ ہوئے، وہ ایڈم زمپا کی گیند پر جیک ایڈورڈ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے جب کہ کپتان سلمان علی آغا 39 اور بابراعظم 24 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔
اس کے علاوہ عثمان خان 18، فخر زمان 10، شاداب خان ایک جب کہ شاہین شاہ آفریدی صفر پر آؤٹ ہوئے جب کہ محمد نواز 15 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔
آسٹریلیا کی جانب سے ایڈم زیمپا نے 4، زیویئر بارٹلیٹ اور ماہلی بیئرڈ مین نے 2، 2 کھلاڑیوں کو شکار بنایا۔
اس طرح پاکستان کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 168 رنز ہی بناسکی اور آسٹریلیا کو جیت کے لیے 169 رنز کا ہدف دے دیا۔
میچ کا ٹاس
پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں آج لاہور کے قذافی اسٹیڈم میں تین میچوں کی سیریز کے پہلے ٹی20 میچ میں مد مقابلہ ہیں۔ میچ کا ٹاس پاکستان کے کپتان سلمان علی آغاز نے جیت کر پہلے خود بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ٹاس کے موقع پر کپتان سلمان علی آغا کا کہنا تھا کہ پچ میں زیادہ باؤنس متوقع نہیں تاہم جیسے جیسے وقت گزرے گا پچ اسپنرز کو مدد فراہم کرے گی۔
آسٹریلیا کی قیادت مچل مارش کی جگہ ٹریوس ہیڈ کر رہے ہیں جب کہ جوش انگلس، مچل مارش اور مارکس اسٹوائینس میچ میں دستیاب نہیں ہیں، اس کے علاوہ پیٹ کمنز، جوش ہیزل ووڈ اور ٹم ڈیوڈ جیسے اہم کھلاڑی انجریز کے باعث ورلڈ کپ سے قبل فٹنس اور بحالی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں جب کہ گلین میکس ویل کو اگلے ہفتے شروع ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے پیشِ نظر آرام دیا گیا ہے۔
آسٹریلیا کی ٹیم میں 3 نئے کھلاڑی پہلی بار میدان میں اتریں گے، مہلی بیئرڈمین اور جیک ایڈورڈز ٹی 20 انٹرنیشنل میں ڈیبیو کررہے ہیں جب کہ میٹ رینشاو بھی اپنی پہلی ٹی 20 انٹرنیشنل اننگز کھیلیں گے حالانکہ وہ پہلے ٹیسٹ اور ون ڈے کرکٹ میں ملک کی نمائندگی کر چکے ہیں۔
پاکستان کا اسکواڈ
پاکستان کی پلئینگ الیون میں صائم ایوب ،صاحبزادہ فرحان ، سلمان علی آغا ،بابر اعظم، فخر زمان ، عثمان خان، شاداب خان ،محمد نواز، شاہین آفریدی،سلمان مرزا اورابرار احمد شامل ہیں۔
آسٹریلیا کا اسکواڈ
آسٹریلوی ٹیم ٹریوس ہیڈ کی قیادت میں میتھیو شارٹ، کیمرون گرین ، میتھیو رنشا، کوپر کونلی، مچل اوون، جوش فلپس، جیک ایڈورڈ، زیویر بریٹ لیٹ، ایڈم زمپا اور ماہلی بیئرڈ مین پر مشتمل ہے۔
دونوں ٹیموں نے سیریز کے لیے بھرپور تیاری کی ہے اور یہ سیریز 7 فروری سے شروع ہونے والے ٹی 20 ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے انتہائی اہم قرار دی جا رہی ہے۔
سیریز کے تمام میچ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہوں گے، پہلا ٹی آج 20 جمعرات 29 جنوری کوکھیلا جا رہا ہے جب کہ دوسرا ٹی 20 ہفتہ 31 جنوری کو شام 10 بجے اور تیسراٹی 20 اتوار 1 فروری کو شام 10 بجے کھیلا جائے گا۔
قبل ازیں آسٹریلوی ٹیم بدھ کی صبح لاہور پہنچی تھی تاہم مہمان ٹیم کی آمد کے بعد کپتانوں سلمان علی آغا اور مچل مارش نے سیریز کی چمچاتی ٹرافی کی رونمائی کی تھی۔