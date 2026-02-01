مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر، اوگرا نے ایل پی جی گیس مہنگی کردی
ایل پی جی کی قیمت میں فی کلو 6روپے 37 پیسے اضافہ کیا گیا ہے
شہریوں کے لیے بری خبر ہے کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (اوگرا) نے ایل پی جی کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔
نوٹیفکیشن کے مطابق ایل پی جی کی قیمت میں فی کلو 6 روپے 37 پیسے اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد ایک کلو ایل پی جی کی نئی قیمت 226 روپے 5 پیسے ہو گئی ہے۔
قیمتوں میں اضافے کے باعث گھریلو استعمال کا تقریباً بارہ کلو کا سلنڈر 75 روپے 21 پیسے مہنگا ہو گیا ہے، جبکہ گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2 ہزار 667 روپے 40 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ اوگرا کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق یکم فروری سے ہوگا۔
مزید خبریں
ڈیزل مہنگا، پیٹرول کی قیمت برقرار
سونے کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ اور پھر اچانک کمی کیوں ہوئی؟
سونے کی قیمت میں اچانک دوبارہ بڑی کمی، سرمایہ کاروں نے سر پکڑ لیے
تاریخی بلندی کے بعد سونے کی قیمتوں میں بڑی کمی، فی تولہ کتنا سستا ہوا؟
دو روز میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 40 ہزار روپے سے زائد کا اضافہ
یکم فروری سے پیٹرول سستا اور ڈیزل مہنگا ہونے کا امکان
مقبول ترین