ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں پاکستان کی شرکت کا فیصلہ آج متوقع

پاکستان کرکٹ ٹیم کی کولمبو روانگی کل متوقع، ٹی 20 ورلڈکپ کا آغاز 7 فروری سے ہوگا
شائع 01 فروری 2026 01:05pm
کھیل

چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے ٹی 20 ورلڈکپ کے معاملے میں بنگلادیش کرکٹ بورڈ کو اعتماد میں لیا اور خطے کی مجموعی کرکٹ صورتحال پر تبادلۂ خیال کیا۔

ذرائع کے مطابق جاری مشاورت کا مقصد کسی بھی ممکنہ پیچیدگی سے بچتے ہوئے پاکستان کے مفادات کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔

اس معاملے پر وزیراعظم پاکستان نے بھی ہدایت کی ہے کہ فیصلہ خوش اسلوبی اور تدبر کے ساتھ کیا جائے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم کی شام چھ بجے ہونے والی ملاقات میں پاکستان کی ورلڈکپ میں شرکت کے حوالے سے حتمی فیصلہ سامنے آئے گا۔

واضح رہے کہ آئی سی سی اور بنگلادیش کے درمیان ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے تنازع تقریباً تین ہفتوں سے جاری تھا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے اثر و رسوخ کے باعث انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بنگلادیش کے جائز مطالبات تسلیم کرنے سے انکار کیا اور اسے ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا۔

بنگلادیش کے چار میچز کولکتہ میں شیڈول تھے، تاہم ہندو انتہا پسندوں کی دھمکیوں کے بعد بنگلادیش کے فاسٹ باؤلر مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل سے نکال دیا گیا تھا۔

پاکستان کرکٹ ٹیم کی کولمبو روانگی کل متوقع ہے، جبکہ ٹی 20 ورلڈکپ کا آغاز 6 فروری سے ہوگا۔

