’صوبائی حکومت انسداد دہشت گردی کے لیے اداروں کو مضبوط کرے‘؛ وزیراعظم سے سہیل آفریدی کی ملاقات کا اعلامیہ
وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کی پیر کو ہونے والی ملاقات کا باضابطہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا کہ صوبے کی سیکیورٹی صورتحال، انسداد دہشت گردی، این ایف سی ایوارڈ اور ترقیاتی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ملاقات میں وفاق اور صوبوں کے درمیان قریبی روابط اور مؤثر رابطہ کاری کی اہمیت پر زور دیا گیا۔
اعلامیے کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ خیبرپختونخوا میں امن و امان کا قیام صوبائی حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے اور اس مقصد کے لیے صوبائی سطح پر انسداد دہشت گردی کے اداروں کو مزید مضبوط کیا جانا چاہیے۔
وزیراعظم نے واضح کیا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو مشترکہ حکمت عملی کے تحت کام کرنا ہوگا اور باہمی تعاون ناگزیر ہے۔
ملاقات کے دوران وزیراعظم نے خیبرپختونخوا میں ترقیاتی منصوبوں، تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔
ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت تمام صوبوں کو ساتھ لے کر چلنے اور یکساں ترقی کے وژن پر عمل پیرا ہے، جبکہ باہمی مشاورت اور اشتراکِ عمل کے ذریعے قومی اہداف کو مؤثر انداز میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔
دوسری جانب وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے پیر کو ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ وزیراعظم سے ملاقات کے دوران پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی عمران خان سے متعلق کسی بھی قسم کے معاملے یا ملاقات پر کوئی بات نہیں ہوئی۔
ان کا کہنا تھا کہ یہ ملاقات مکمل طور پر سرکاری نوعیت کی تھی اور عہدے کا تقاضہ تھی، اگر ملاقات سیاسی ہوتی تو وہ اس میں شریک نہ ہوتے۔
وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کے مطابق ملاقات میں خیبرپختونخوا کے مالی معاملات پر تفصیلی گفتگو ہوئی، جس میں وفاق کے ذمے صوبے کے واجب الادا چھبیس ارب روپے کا معاملہ بھی شامل تھا۔
انہوں نے بتایا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے صوبے کے مالی امور کا جائزہ لینے اور متعلقہ حکام کو اس حوالے سے ضروری ہدایات جاری کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔
سہیل آفریدی نے کہا کہ صوبے کو درپیش مالی اور سیکیورٹی چیلنجز کے حل کے لیے وفاق اور صوبے کے درمیان رابطہ انتہائی ضروری ہے اور صوبائی حکومت آئینی دائرے میں رہتے ہوئے عوامی مفاد میں اقدامات جاری رکھے گی۔
ملاقات میں مشیر خزانہ خیبرپختونخوا مزمل اسلم وزیراعلیٰ کے ہمراہ موجود تھے، جبکہ وفاقی وزیر امیر مقام اور وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ بھی اس موقع پر شریک ہوئے۔