اداکارہ لائبہ خان کا شوہر کے بارے میں وائرل بیان ٹرولنگ کا شکار

رخصتی کی ویڈیو نے مداحوں اور صارفین کی توجہ حاصل کر لی۔
شائع 04 فروری 2026 04:22pm
لائف اسٹائل

پاکستان شوبز انڈسٹری کی نوخیز اداکارہ لائبہ خان نے جواد سے شادی کے بندھن میں بندھ کر اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کیا ہے۔

لائبہ خان نے اپنے شادی کے مختلف لمحات کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کیں، جن میں خاص طور پر رخصتی کی ویڈیو نے مداحوں اور صارفین کی توجہ حاصل کر لی ہے۔

ویڈیو میں لائبہ خان رخصتی کے دوران اپنے شوہر کے ساتھ چلتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہیں اور خوشی میں مذاق کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ان کے شوہر نے ساری زندگی روتے گزار دی ہے، لیکن اب وہ صحیح ہاتھوں میں ہیں۔

ویڈیو میں موقع پر موجود افراد کی ہنسی اور خوشی میں ڈوبی ہوئی آواز بھی سنی جا سکتی ہے۔

اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد صارفین نے مختلف رائے کا اظہار کیا ہے۔ کچھ نے کہا، ”یہ حد سے زیادہ اعتماد ہے“۔

ایک صارف نے مزید کہا، ”یہ نیا دور ہے۔“

