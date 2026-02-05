بھارتی مظالم کشمیریوں کے عزم کو نہیں توڑ سکے، کشمیر جلد آزادی کی صبح دیکھے گا: فیلڈ مارشل
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ بھارتی مظالم کشمیریوں کے عزم کو نہیں توڑ سکے، کشمیر جلد کشمیری عوام کی امنگوں اور تقدیر کے مطابق آزادی کی صبح دیکھے گا، پاکستان ہر عالمی فورم پر مسئلہ کشمیر اجاگر کرتا رہے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج روایتی اور ہائبرڈ دونوں نوعیت کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف و چیف آف ڈیفنس اسٹاف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر جمعرات کو مظفرآباد کا دورہ کیا۔ انہوں نے یادگارِ شہدائے جموں و کشمیر پر پھولوں کی چادرچڑھائی اورآزادی کشمیر کی جدوجہد میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہدا کو زبردست خراجِ عقیدت پیش کیا۔
مقامی عمائدین اور سابق فوجیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی مظالم، انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں اور ہندوتوا پر مبنی اقدامات کشمیری عوام کے عزم اور جدوجہد کو دبانے میں ناکام رہے ہیں۔
سید عاصم منیر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ مسئلہ کشمیر کو اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہونے تک پاکستان ہر عالمی فورم پر کشمیریوں کی آواز بلند کرتا رہے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیر جلد کشمیری عوام کی امنگوں اور تقدیر کے مطابق آزادی کی صبح دیکھے گا۔
چیف آف ڈیفنس فورسز نے کشمیر میں تعینات افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی تیاری کو سراہتے ہوئے ہدایت کی کہ بدلتے ہوئے سکیورٹی ماحول میں ہمہ وقت چوکسی اور مکمل آپریشنل تیاری برقرار رکھی جائے تاکہ کسی بھی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دیا جا سکے۔
فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مسلح افواج روایتی اور ہائبرڈ دونوں نوعیت کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔
دورے کے دوران آرمی چیف نے اگلے مورچے کا بھی معائنہ کیا اور محاذِ اول پر تعینات جوانوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی جارحانہ اقدام کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔
قبل ازیں مظفرآباد پہنچنے پر کمانڈر راولپنڈی کور نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا استقبال کیا۔