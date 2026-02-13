ایران نے معاہدہ نہ کیا تو تکلیف دہ نتائج برآمد ہوں گے: صدر ٹرمپ

اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے معافی نہیں دی۔
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 13 فروری 2026 10:24am
دنیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تہران نے اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے معاہدہ نہ کیا تو اسے نہایت سنگین اور تکلیف دہ نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ واشنگٹن ایران کے ساتھ ایک جامع اور مؤثر معاہدہ چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے کے امن اور عالمی سلامتی کے پیشِ نظر ایران کے جوہری پروگرام پر پیش رفت ناگزیر ہے۔

انہوں نے کہا، ہمیں ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا ہوگا، ورنہ ایران کے لیے صورتحال انتہائی سنگین اور بہت تکلیف دہ ہوگی۔

دوسری جانب صدر ٹرمپ نے اسرائیلی سیاست سے متعلق بھی اظہارِ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو کو بدعنوانی کے الزامات پر معافی ملنی چاہیے۔

ٹرمپ کے مطابق نیتن یاہو نے اسرائیل کے لیے نمایاں خدمات انجام دی ہیں اور انہیں قانونی پیچیدگیوں کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔

انہوں نے اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہیں نیتن یاہو کو معافی نہ دینے پر شرمندہ ہونا چاہیے۔

Donald Trump Benjamin Netanyahu iran nuclear deal Isaac Herzog US Iran Relations
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین