ایران نے معاہدہ نہ کیا تو تکلیف دہ نتائج برآمد ہوں گے: صدر ٹرمپ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تہران نے اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے معاہدہ نہ کیا تو اسے نہایت سنگین اور تکلیف دہ نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ واشنگٹن ایران کے ساتھ ایک جامع اور مؤثر معاہدہ چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے کے امن اور عالمی سلامتی کے پیشِ نظر ایران کے جوہری پروگرام پر پیش رفت ناگزیر ہے۔
انہوں نے کہا، ہمیں ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا ہوگا، ورنہ ایران کے لیے صورتحال انتہائی سنگین اور بہت تکلیف دہ ہوگی۔
دوسری جانب صدر ٹرمپ نے اسرائیلی سیاست سے متعلق بھی اظہارِ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو کو بدعنوانی کے الزامات پر معافی ملنی چاہیے۔
ٹرمپ کے مطابق نیتن یاہو نے اسرائیل کے لیے نمایاں خدمات انجام دی ہیں اور انہیں قانونی پیچیدگیوں کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔
انہوں نے اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہیں نیتن یاہو کو معافی نہ دینے پر شرمندہ ہونا چاہیے۔