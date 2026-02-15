عمران خان کی اسپتال منتقلی کے لیے اپوزیشن کا احتجاج تیسرے روز بھی جاری
بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی اسپتال منتقلی کے معاملے پر اپوزیشن اتحاد کا احتجاج تیسرے روز بھی جاری ہے۔
اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے پارلیمنٹ ہاؤس، پارلیمنٹ لاجز اور کے پی ہاؤس میں دھرنے جاری ہیں جبکہ دارالحکومت کی مصروف ترین شاہراہ دستور بھی مکمل بند ہے۔
تحریک تحفظ آئینِ پاکستان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی الشفا آئی اسپتال منتقلی تک دھرنا جاری رہے گا۔
ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ذاتی ڈاکٹروں کی عدم موجودگی میں بانی پی ٹی آئی کا کوئی علاج شروع نہ کیا جائے۔
دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے لیے حکومت کا میڈیکل پینل ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب اڈیالا جیل نہ آسکا، میڈیکل بورڈ کی سفارش کی روشنی میں عمران خان کو اسپتال منتقل کیا جائے گا۔
وفاقی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے اور میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے عمران خان کے طبی معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا ہے جس کی سفارش کی روشنی میں اسپتال منتقل کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔
واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے 16 فروری سے قبل عمران خان کے طبی معائنے کی مکمل رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے
وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چوہدری نے کہا ہے کہ عمران خان کو بیٹوں سے فون پر بات کرنے کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت کے پیش نظر انہیں اسپتال منتقل کرنے اور میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت انسانی ہمدردی اور قانونی تقاضوں کو مقدم رکھتی ہے، ہر قیدی کو قانون کے مطابق سہولیات فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔
وفاقی وزیر طارق فضل چوہدری کا کہنا تھا کہ حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے۔ اس معاملے کو سیاست کی نذر کرنے کے بجائے قومی سنجیدگی اور برداشت کا مظاہرہ کیا جائے۔
انہوں نے کہا کہ صحت جیسے حساس معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ تحریکِ انصاف کو بے بنیاد پروپیگنڈے یا سیاسی پوائنٹ اسکورنگ سے گریز کرنا چاہیے۔
ادھر ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے عمران خان کے طبی معائنے کے لیے میڈیکل پینل تشکیل دے دیا ہے جو اڈیالہ جیل میں عمران خان کا طبی معائنہ کرے گا۔
ذرائع کے مطابق پینل میں ڈاکٹر امجد اور ڈاکٹر ندیم قریشی شامل ہیں۔ اسی میڈیکل بورڈ کی سفارش کی روشنی میں عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔
بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے بھی آج عمران خان کی ان کے بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کروانے کی تصدیق کی تھی۔
علیمہ خان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ہدایت پر عمران خان کی بیٹوں کے ساتھ تقریباً 20 منٹ بات چیت ہوئی۔ بچوں نے بتایا کہ عمران خان طویل عرصے بعد اُن سے بات چیت کر کے بے حد خوشی محسوس کر رہے تھے۔
دریں اثنا اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اور اطراف میں اپوزیشن اتحاد اور پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے اراکینِ اسمبلی کا احتجاج گزشتہ رات سے جاری ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے تک دھرنا ختم نہیں کیا جائے گا۔
قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سمیت دیگر رہنماؤں نے عمران خان کو اسلام آباد کے الشفاء انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے اور تین نامزد معالجین کی موجودگی میں معائنہ کرانے کا مطالبہ کیا تھا۔
ان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت ہی ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اور جب تک یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا جاتا دھرنا جاری رہے گا۔
جس کے بعد ذرائع کی جانب سے حکومتی نمائندوں اور اپوزیشن رہنماؤں کے درمیان رابطے کی خبریں بھی سامنے آئیں، جس میں بتایا گیا تھا کہ حکومت کی جانب سے ایک نمائندے نے تحریک انصاف کی قیادت سے رابطہ کیا اور وزیراعظم سے مشاورت کے بعد جواب دینے کا کہا تھا۔
ذرائع کے مطابق حکومتی نمائندوں نے پارٹی قیادت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ طبی معائنے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔