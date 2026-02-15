پاکستان کے خلاف بھارتی ٹیم کی حکمتِ عملی سامنے آگئی
بھارتی ٹیم مینجمنٹ نے اہم میچ سے قبل پلیئنگ الیون میں بڑی تبدیلیوں کا عندیہ دے دیا ہے، ٹیم کمبی نیشن کو مضبوط بنانے کے لیے اضافی اسپنر کھلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق فاسٹ بالر ارشدیپ سنگھ کو ڈراپ کرکے اسپنر کلدیپ یادیو کو ٹیم میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
بیٹنگ لائن اپ میں بھی نمایاں تبدیلیاں متوقع ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اوپنر ابھیشیک شرما مکمل فٹ قرار دے دیے گئے ہیں اور وہ وکٹ کیپر بیٹر ایشان کشن کے ساتھ اننگز کا آغاز کریں گے۔
ابھیشیک شرما کی واپسی کے بعد رنکو سنگھ کو ڈراپ کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔
رپورٹ کے مطابق بھارتی اسکواڈ میں نوجوان بیٹر تلک ورما کو بھی شامل رکھا گیا ہے، جبکہ مڈل آرڈر میں تجربہ کار بلے باز سوریا کمار یادیو اور وکٹ کیپر بیٹر سنجو سیمسن بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔
آل راؤنڈرز اور بالنگ اٹیک میں ہاردک پانڈیا، اکشر پٹیل، ورون چکرورتی اور فاسٹ بالنگ کے شعبے میں اہم ہتھیار جسپریت بمراہ کو شامل کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔
اس سے قبل ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں اتوار کو کولمبو میں ہونے والے پاک بھارت مقابلے کے لیے بھارتی ٹیم کی ممکنہ پلیئنگ الیون پر بحث جاری تھی۔
بھارتی کپتان سوریا کمار یادو اور ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر کو اہم میچ سے پہلے اسپن بالنگ کے شعبے میں کلدیپ یادو کی شمولیت سمیت کئی حوالوں سے چند سخت فیصلوں کا سامنا تھا۔ تاہم اب بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسپنر کلدیپ یادیو کو ٹیم میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
خیال رہے کہ بھارت نے اب تک گروپ مرحلے کے اپنے دونوں میچ جیت رکھے ہیں اور پاکستان بھی دو کامیابیوں کے ساتھ برابر کھڑا ہے۔ اس میچ کی فاتح ٹیم کے گروپ اے میں سرفہرست رہنے کے امکانات روشن ہوں گے، اسی لیے ٹیم کمبی نیشن کو حتمی شکل دینا انتظامیہ کے لیے اہم بن گیا ہے۔
بھارت کی متوقع پلیئنگ الیون میں ابھیشیک شرما، ایشان کشن (وکٹ کیپر)، تلک ورما، سوریا کمار یادو (کپتان)، ہاردک پانڈیا، شیوم دوبے، رنکو سنگھ، اکشر پٹیل، ورون چکرورتی، جسپریت بمراہ اور ارشدیپ سنگھ شامل ہو سکتے ہیں۔