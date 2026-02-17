کراچی: 30 کروڑ کے سونے اور ہیروں کی ہالی ووڈ اسٹائل چوری کا معمہ 48 گھنٹوں میں حل
کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں پرنس جیولرز میں 30 کروڑ روپے مالیت کے سونے اور ہیروں کی بڑی چوری کی واردات کو پولیس نے 48 گھنٹوں میں حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ نے اس حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ واردات کی منصوبہ بندی دکان میں گزشتہ پندرہ سال سے کام کرنے والے ایک ملازم نے کی۔
عرفان بلوچ کے مطابق، ملزم نے نہ صرف خود منصوبہ بنایا بلکہ ایک گینگ بھی تشکیل دیا جس میں دیگر کاریگر شامل تھے۔
پولیس کے مطابق ملزمان نے تقریباً چھ ماہ تک باقاعدہ منصوبہ بندی کی اور دکان کے نظام کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد واردات کو انجام دیا۔
ڈی آئی جی ویسٹ کے مطابق ملزم عامر اس واردات کا ماسٹر مائنڈ تھا جس نے سہولت کاری کی۔ اس کے علاوہ امیر عالم، علی اسمعیل، ریاض اور دیگر افراد بھی گینگ کا حصہ تھے۔ ریاض کو گینگ میں بطور ویلڈر شامل کیا گیا تاکہ تالے توڑنے یا کھولنے میں مدد مل سکے۔
تاہم سی سی ٹی وی فوٹیج سے یہ بات سامنے آئی کہ تالے توڑے نہیں گئے بلکہ مہارت سے کھولے گئے تھے، جس سے اندرونی معلومات کے استعمال کا شبہ مضبوط ہوا۔
پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تمام چھ ملزمان کو گرفتار کرلیا ہے۔
ملزمان کے قبضے سے بارہ ویلڈنگ مشینیں، دو پستول اور دیگر سامان بھی برآمد کیا گیا ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ برآمد کیا گیا سونا بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔
دوسری جانب وزیر داخلہ سندھ نے پولیس ٹیم کو بروقت کارروائی پر خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ 48 گھنٹوں میں مرکزی ملزم کو گرفتار کرکے سونا برآمد کرنا پولیس کی بڑی کامیابی ہے۔