لاہور: کالج کی تیسری منزل سے مبینہ چھلانگ لگانے والی میڈیکل کی طالبہ دم توڑ گئی
لاہور میں فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی ایک طالبہ نے مبینہ طور پر کالج کی تیسری منزل سے چھلانگ لگا دی۔ طالبہ کو فوری طور پر تشویشناک حالت میں اسپتال لایا گیا۔
فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی فائنل ایئر کی 22 سالہ طالبہ فریحہ، جو مبینہ طور پر عمارت سے چھلانگ لگانے کے بعد شدید زخمی ہو گئی تھی، دورانِ علاج دم توڑ گئی۔
پولیس کے مطابق طالبہ کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں اسے آئی سی یو میں داخل کیا گیا۔
ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ سر پر شدید چوٹ لگنے سے دماغ متاثر ہوا اور وہ جانبر نہ ہو سکی۔ طالبہ فریحہ کچھ ماہ سے ڈپریشن کا شکار تھی۔
وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ واقعے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکیں، جب کہ انتظامیہ اور پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہیں۔
طالبہ کا تعلق کشمیر سے تھا اور وہ اپنے والد کے ساتھ لاہور میں رہائش پذیر تھی۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ طالبہ کا فائنل ایئر کا دوسرا پیپر جمعہ کو ہونا تھا۔ ایک پیپر ہو چکا ہے اور دوسرے پیپر کی تیاری کر رہی تھی۔