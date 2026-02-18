ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کا کسٹمز آفس پر حملہ، دو اہلکار شہید
خیبرپختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم دہشت گردوں نے کسٹم آفس اور پولیس اہلکاروں پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں دو اہلکار شہید جبکہ دو زخمی ہو گئے۔
پولیس کے مطابق شہید ہونے والوں میں کسٹم اہلکار اسرار خان اور پولیس اہلکار محمد بلال شامل ہیں۔ زخمیوں میں حضرت عمر اور خیال محمد شامل ہیں جنہیں فوری طور پر ڈی ایچ کیو ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ شہید اہلکاروں کی لاشیں بھی ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔
ترجمان کے مطابق حملہ آوروں نے سی پیک روٹ پر چلنے والی مسافر بسوں پر بھی فائرنگ کی۔ اس کے علاوہ دہشت گردوں نے کسٹم کی گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی جس سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ جوابی کارروائی کے بعد حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا۔
حکام کے مطابق علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے اور حملہ آوروں کی تلاش کے لیے مختلف مقامات پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔
سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ صورتحال کو قابو میں کر لیا گیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں تاکہ حملے میں ملوث عناصر کو گرفتار کیا جا سکے۔