دنیا میں کہاں روزہ سب سے طویل اور کہاں مختصر ترین ہوگا؟
رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی دنیا بھر میں روزے کے اوقات کار سامنے آگئے ہیں۔
پاکستان میں رواں برس روزے کا دورانیہ تقریباً ساڑھے 12 سے 14 گھنٹے تک متوقع ہے، جبکہ مقامی رویت ہلال اور جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے اوقات میں معمولی فرق ہوسکتا ہے۔
ماہرین کے مطابق بلند عرض بلد والے ممالک میں دن کے دورانیے میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں روزے کا دورانیہ 14 سے 16 گھنٹے تک پہنچ سکتا ہے۔
دنیا کے مختلف خطوں میں روزے کے دورانیے میں نمایاں فرق دیکھا جا رہا ہے۔ سب سے طویل روزے فن لینڈ اور آئس لینڈ میں ہوں گے، جہاں روزہ تقریباً انیس سے بیس گھنٹے تک رہے گا۔
دوسری جانب مختصر ترین روزے چلی، ارجنٹائن اور نیوزی لینڈ میں صرف 12 گھنٹے کے ہوں گے۔
مشرق وسطیٰ، یورپ اور شمالی امریکا میں اوسطاً روزے کا دورانیہ 12 سے 13 گھنٹے متوقع ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دن کا دورانیہ بڑھنے یا کم ہونے کا انحصار مقامی جغرافیائی محل وقوع اور رویت ہلال پر ہوگا۔